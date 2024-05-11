Только два украинца оказались в сотне номинантов на премию Golden Boy

В текущей версии списка авторы учитывали выступления перспективных футболистов в промежутке с октября 2023 по апрель. В сотне нашлось место и для двух украинцев – представителей "Руха".

Богдан Слюбик занял 67-ю позицию. Его одноклубник Евгений Пастух оказался на 82-й строчке.

Обновленный рейтинг возглавляет 16-летний Ламин Ямаль. На втором месте – полузащитник ПСЖ Уоррен Заир-Эмери. Тройку замыкает Жоау Невеш ("Бенфика"). Отметим, что в топ-10 сразу по два игрока "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед", а один из лидеров "Жироны" Савио – на седьмой строчке.