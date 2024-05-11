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Только два украинца оказались в сотне номинантов на премию Golden Boy

Премьер-лига
Обновлено

Стал известен состав обновленного рейтинга молодых талантов

Только два украинца оказались в сотне номинантов на премию Golden Boy

Фото: ФК Рух

Новина українською

В текущей версии списка авторы учитывали выступления перспективных футболистов в промежутке с октября 2023 по апрель. В сотне нашлось место и для двух украинцев – представителей "Руха".

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Богдан Слюбик занял 67-ю позицию. Его одноклубник Евгений Пастух оказался на 82-й строчке.

Обновленный рейтинг возглавляет 16-летний Ламин Ямаль. На втором месте – полузащитник ПСЖ Уоррен Заир-Эмери. Тройку замыкает Жоау Невеш ("Бенфика"). Отметим, что в топ-10 сразу по два игрока "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед", а один из лидеров "Жироны" Савио – на седьмой строчке.

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Богдан Слюбик Евгений Пастух
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Источник:
Golden Boy Football Benchmark Index
Опубликовал: Александр Симченко
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