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Только два украинца оказались в сотне номинантов на премию Golden Boy
Стал известен состав обновленного рейтинга молодых талантов
Фото: ФК Рух
В текущей версии списка авторы учитывали выступления перспективных футболистов в промежутке с октября 2023 по апрель. В сотне нашлось место и для двух украинцев – представителей "Руха".
Богдан Слюбик занял 67-ю позицию. Его одноклубник Евгений Пастух оказался на 82-й строчке.
Обновленный рейтинг возглавляет 16-летний Ламин Ямаль. На втором месте – полузащитник ПСЖ Уоррен Заир-Эмери. Тройку замыкает Жоау Невеш ("Бенфика"). Отметим, что в топ-10 сразу по два игрока "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед", а один из лидеров "Жироны" Савио – на седьмой строчке.
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