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Долганский: Это как страшный сон. До воздушной тревоги была совсем другая команда. Все в головах
Наставник Ворсклы прокомментировал пятое подряд поражение в УПЛ
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В 28-м туре полтавский клуб потерпел поражение в домашнем матче против "Миная", хотя вел в счете 2:0. Сергей Долганский отметил влияние вынужденной паузы и вновь отметил проблему с настроем на игру.
"Это просто как страшный сон. Не знаю, как можно анализировать или комментировать. До воздушной тревоги на поле выходила совсем другая команда. Это все в головах. Столько было ошибок до этого. Почему повторять эти ошибки? Я не понимаю.
Сегодня была проблема не только в линии защиты. Голы приходят с атаки. Там недоработали, там недоработали. Начали проигрывать борьбу".
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"Когда ты общаешься с футболистом один на один – это слова. А людей оценивают по действиям, как они все проанализировали и что после этого делают. Результат мы видим на поле. Мы знаем качества игроков и вопрос в том, как использовать эти качества. У каждого соперника есть другие характеристики и ты это учитываешь. И это уже совсем другая история, поэтому нельзя сказать, что сегодня была репетиция перед "Шахтером", – рассказал специалист.
"Ворскла" занимает девятое место (30 очков).
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