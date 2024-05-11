Долганский: Это как страшный сон. До воздушной тревоги была совсем другая команда. Все в головах

В 28-м туре полтавский клуб потерпел поражение в домашнем матче против "Миная", хотя вел в счете 2:0. Сергей Долганский отметил влияние вынужденной паузы и вновь отметил проблему с настроем на игру.

"Это просто как страшный сон. Не знаю, как можно анализировать или комментировать. До воздушной тревоги на поле выходила совсем другая команда. Это все в головах. Столько было ошибок до этого. Почему повторять эти ошибки? Я не понимаю.

Сегодня была проблема не только в линии защиты. Голы приходят с атаки. Там недоработали, там недоработали. Начали проигрывать борьбу".