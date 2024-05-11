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Шахтер - чемпион Украины. Динамо потеряло шансы догнать горняков

Премьер-лига
Обновлено

В очном поединке победили дончане

Шахтер - чемпион Украины. Динамо потеряло шансы догнать горняков

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

В центральном матче 28-го тура УПЛ "Шахтер" переиграл во Львове "Динамо" со счетом 1:0.

Все решил гол Судакова с пенальти. После этой игры киевляне потеряли любые шансы догнать "горняков" в борьбе за чемпионство.

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Таким образом, "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины сезона 2023/24 годов. Произошло это пятнадцатый раз в истории их клуба. Впереди команды ждут еще 2 тура. Дончане сейчас имеют в активе 70 очков, киевляне - 63.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Просто Квашин (Харьков)
11.05.2024 в 20:18
МЕНЕ ТОШНИТЬ.. ЯК МРАЗОТА БЕЗ МАРІУПОЛЯ ВИГРАЛА УПЛ
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0
4
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Комментарии 5
avatar
Просто Квашин (Харьков)
11.05.2024 в 20:18
МЕНЕ ТОШНИТЬ.. ЯК МРАЗОТА БЕЗ МАРІУПОЛЯ ВИГРАЛА УПЛ
Ответить
0
4
tekutiev (донецк,Украина)
11.05.2024 в 20:23
дырявая мразота в .опе.иди подмойся уё.....к
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3
1
tolina-ystas (Краматорск)
11.05.2024 в 20:07
Закономерное окончание чемпионской гонки.Шахтёр с победой!
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2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.05.2024 в 20:55
очки, отобранные судьями и ризныком (привет бейсболке!!!) в начале чемпа, усилили интригу
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0
1
aleks68
11.05.2024 в 19:57
поздравляю всех болельщиков Шахтёра!
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4
0

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