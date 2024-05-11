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Шахтер - чемпион Украины. Динамо потеряло шансы догнать горняков
В очном поединке победили дончане
Фото: ФК Шахтар Донецьк
В центральном матче 28-го тура УПЛ "Шахтер" переиграл во Львове "Динамо" со счетом 1:0.
Все решил гол Судакова с пенальти. После этой игры киевляне потеряли любые шансы догнать "горняков" в борьбе за чемпионство.
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Таким образом, "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины сезона 2023/24 годов. Произошло это пятнадцатый раз в истории их клуба. Впереди команды ждут еще 2 тура. Дончане сейчас имеют в активе 70 очков, киевляне - 63.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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Просто Квашин (Харьков)
11.05.2024 в 20:18
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