Потасовки на грани драки, водоворот эмоций, удаление Эгиналдо. Что происходило на поле после финального свистка в матче Шахтер – Динамо

Очередное классическое сыграли во Львове. Судьбу не только поединка, но и чемпионства решил пенальти, который реализовал Судаков в первом тайме. Киевлянам не хватало позитива в конце игры, поэтому противостояние чуть не закончилось дракой.

Эгиналдо появился на поле на 84-й минуте. Хотя он получил немного игрового времени, но ощутил на себе негатив соперников. Уже после того, как раздался финальный свисток, легионеру показали красную карточку за неспортивное поведение.

Параллельно развивалось сразу несколько стычек между представителями клубов, но уже через минуту команды разошлись. "Динамо" покинуло поле, а "Шахтер" начал праздновать.

Usyk v Fury is next week chaps ????????



Well here’s what happened after the final whistle after Shakhtar beat Dynamo 1-0 to seal a 15th title…



A mass brawl on the pitch and some red cards dished out ????



Then ‘We are the Champions’ starts ???? pic.twitter.com/5o5z6yqRBU