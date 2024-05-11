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Потасовки на грани драки, водоворот эмоций, удаление Эгиналдо. Что происходило на поле после финального свистка в матче Шахтер – Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Страсти не утихали и после завершения встречи

Потасовки на грани драки, водоворот эмоций, удаление Эгиналдо. Что происходило на поле после финального свистка в матче Шахтер – Динамо

Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий

Новина українською

Очередное классическое сыграли во Львове. Судьбу не только поединка, но и чемпионства решил пенальти, который реализовал Судаков в первом тайме. Киевлянам не хватало позитива в конце игры, поэтому противостояние чуть не закончилось дракой.

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Эгиналдо появился на поле на 84-й минуте. Хотя он получил немного игрового времени, но ощутил на себе негатив соперников. Уже после того, как раздался финальный свисток, легионеру показали красную карточку за неспортивное поведение.

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Параллельно развивалось сразу несколько стычек между представителями клубов, но уже через минуту команды разошлись. "Динамо" покинуло поле, а "Шахтер" начал праздновать.

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Источник:
Zorya Londonsk
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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scorpius (Ck)
11.05.2024 в 20:55
Нихрена не понял, что там такого ужасного сделал Эгиналдо
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Комментарии 1
avatar
scorpius (Ck)
11.05.2024 в 20:55
Нихрена не понял, что там такого ужасного сделал Эгиналдо
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