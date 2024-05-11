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Потасовки на грани драки, водоворот эмоций, удаление Эгиналдо. Что происходило на поле после финального свистка в матче Шахтер – Динамо
Страсти не утихали и после завершения встречи
Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий
Очередное классическое сыграли во Львове. Судьбу не только поединка, но и чемпионства решил пенальти, который реализовал Судаков в первом тайме. Киевлянам не хватало позитива в конце игры, поэтому противостояние чуть не закончилось дракой.
Эгиналдо появился на поле на 84-й минуте. Хотя он получил немного игрового времени, но ощутил на себе негатив соперников. Уже после того, как раздался финальный свисток, легионеру показали красную карточку за неспортивное поведение.
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Параллельно развивалось сразу несколько стычек между представителями клубов, но уже через минуту команды разошлись. "Динамо" покинуло поле, а "Шахтер" начал праздновать.
Usyk v Fury is next week chaps ????????— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) May 11, 2024
Well here’s what happened after the final whistle after Shakhtar beat Dynamo 1-0 to seal a 15th title…
A mass brawl on the pitch and some red cards dished out ????
Then ‘We are the Champions’ starts ???? pic.twitter.com/5o5z6yqRBU
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