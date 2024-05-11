Степаненко: Мы заслужено чемпионы. Сегодня поставили жирную точку. Думаю, ни у кого не будет вопросов в этом году

В решающем поединке весны "Шахтер" одолел "Динамо" (1:0). Тарас Степаненко вышел на поле на 61-й минуте и помог одержать ключевую победу.

“Я счастлив, мы выиграли. Тяжелый сезон. Были взлеты, были падения, но мы заслужено чемпионы. Отлично прошли этот отрезок. Не то что без поражений, а без ничьих, поэтому заслуженно сегодня поставили жирную точку. Думаю, ни у кого не будет никаких вопросов в этом году . Мы все счастливы, поэтому немного отдохнуть и готовиться к кубку, у нас есть шансы взять кубок, а там уже готовиться к сборной.

Мы играли по игре, хорошо начали, контролировали игру, забили мяч, а во втором тайме уже больше ждали своих шансов, потому что "Динамо" нужна была победа и они полезли вперед. Но ничего не дали им создать".