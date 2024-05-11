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Степаненко: Мы заслужено чемпионы. Сегодня поставили жирную точку. Думаю, ни у кого не будет вопросов в этом году

Премьер-лига
Обновлено

Опытный полузащитник поделился послематчевым комментарием

Степаненко: Мы заслужено чемпионы. Сегодня поставили жирную точку. Думаю, ни у кого не будет вопросов в этом году

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

В решающем поединке весны "Шахтер" одолел "Динамо" (1:0). Тарас Степаненко вышел на поле на 61-й минуте и помог одержать ключевую победу.

“Я счастлив, мы выиграли. Тяжелый сезон. Были взлеты, были падения, но мы заслужено чемпионы. Отлично прошли этот отрезок. Не то что без поражений, а без ничьих, поэтому заслуженно сегодня поставили жирную точку. Думаю, ни у кого не будет никаких вопросов в этом году . Мы все счастливы, поэтому немного отдохнуть и готовиться к кубку, у нас есть шансы взять кубок, а там уже готовиться к сборной.

Мы играли по игре, хорошо начали, контролировали игру, забили мяч, а во втором тайме уже больше ждали своих шансов, потому что "Динамо" нужна была победа и они полезли вперед. Но ничего не дали им создать".

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"Я повтор не смотрел, но ребята говорили, что был 100% пенальти.

У меня еще год контракта, посмотрим, что будет летом. Я хорошо себя чувствую, восстановился после травмы, тренируюсь 100%. Мало играю, но это жизнь и я профессионал, поэтому выполняю все, что от меня зависит, чтобы команда выигрывала. Хочется больше играть, но это уже решает тренер", – отметил капитан.

"Шахтер" набрал 70 очков и обеспечил чемпионство.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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