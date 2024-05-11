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Судаков: В такое тяжелое время это особое чемпионство. Я горжусь, что нахожусь именно здесь и сейчас

Премьер-лига
Обновлено

Автор единственного гола поделился впечатлениями после встречи

Судаков: В такое тяжелое время это особое чемпионство. Я горжусь, что нахожусь именно здесь и сейчас

shakhtar.com

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Георгий забил шестой гол в сезоне УПЛ и обновил свой рекорд. Полузащитник рассказал о значимости чемпионства.

“Ощущения невероятные, очень уставший, но эмоции переполняют, второе чемпионство подряд. В такое трудное время это особое чемпионство в таком невероятном клубе с историей. Я горжусь, что нахожусь именно здесь и сейчас.

Мы хотели показать свою силу, показать, что мы сегодня пришли побеждать и становиться чемпионами, и нам это удалось. Мы понимаем, что где-то психология играет роль и когда ты по ходу игры ведешь, победа тебя устраивает, а сопернику наоборот нужно играть. У нас были моменты на контратаке, но не использовали их. Главное, что мы выиграли эту игру.

[Об эпизоде с симуляцией и желтой карточкой] На мой взгляд, это чистый пенальти. У арбитра свое мнение. Но меня это решение немного удивило.

Было много эмоций и резвая игра, поэтому болельщикам понравилось”, – резюмировал Георгий.

Судаков записал на свой счет результативное действие в четвёртой игре подряд.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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