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Черноморец – Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Черноморец – Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.05.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Черноморец – Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Олександр Приходько

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 28-го тура "Черноморец" на своем домашнем стадионе в Одессе примет "Металлист 1925".

"Черноморец" в затяжной неудачной серии из 5 поражений, что грозит "морякам" переходными матчами.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

"Металлист 1925" в прошлом туре наконец-то выиграл, но все еще продолжает борьбу за сохранение места в УПЛ.

Очки нужны всем, игра явно будет боевой.

Поединок "Черноморец" — "Металлист 1925" состоится в воскресенье, 12 мая, на стадионе "Черноморец" в Одессе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.

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alex.belogubko (одесса)
11.05.2024 в 22:21
ГРИ сдаст игру
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
11.05.2024 в 22:21
ГРИ сдаст игру
Ответить
0
1

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