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Черноморец – Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Черноморец – Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.05.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Олександр Приходько
В матче 28-го тура "Черноморец" на своем домашнем стадионе в Одессе примет "Металлист 1925".
"Черноморец" в затяжной неудачной серии из 5 поражений, что грозит "морякам" переходными матчами.
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"Металлист 1925" в прошлом туре наконец-то выиграл, но все еще продолжает борьбу за сохранение места в УПЛ.
Очки нужны всем, игра явно будет боевой.
Поединок "Черноморец" — "Металлист 1925" состоится в воскресенье, 12 мая, на стадионе "Черноморец" в Одессе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет
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