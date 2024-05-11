Черноморец – Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В матче 28-го тура "Черноморец" на своем домашнем стадионе в Одессе примет "Металлист 1925".

"Черноморец" в затяжной неудачной серии из 5 поражений, что грозит "морякам" переходными матчами.

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"Металлист 1925" в прошлом туре наконец-то выиграл, но все еще продолжает борьбу за сохранение места в УПЛ.

Очки нужны всем, игра явно будет боевой.

Поединок "Черноморец" — "Металлист 1925" состоится в воскресенье, 12 мая, на стадионе "Черноморец" в Одессе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).