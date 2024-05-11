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Пушич: Я хочу посвятить титул болельщикам Шахтера и всей Украине

Премьер-лига
Обновлено

Наставник горняков дал эмоциональный комментарий

Пушич: Я хочу посвятить титул болельщикам Шахтера и всей Украине

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" досрочно стал чемпионом. Марино Пушич выиграл свой первый титул УПЛ.

“Я уже выигрывал чемпионат Нидерландов, но это чемпионство особенное. Я очень горжусь этим. Я – эмоциональный человек. Должен сказать несколько слов. Во-первых, хочу поблагодарить свою семью за поддержку, когда сделал выбор возглавить "Шахтер" при сложных обстоятельствах. Хочу поблагодарить президента клуба, руководство, мистера Палкина за впечатляющую поддержку. Все люди усердно работают в клубе. Также спасибо моему штату, их семьям, они также согласились на эти сложные условия. Особая благодарность игрокам. Для меня они герои. Я хочу посвятить титул болельщикам "Шахтера" и всей Украине.

Это была сложная игра с ментальной точки зрения. Мы хорошо играли до гола, у нас были моменты, но и футболисты думали, чтобы не пропустить. Они сделали свою работу профессионально.

"Ворскла" – сложный оппонент. Всего одна игра. Мы хотели бы выиграть этот трофей. У нас есть 24 часа, чтобы отпраздновать и потом нужно фокусироваться на подготовке к финалу”, – рассказал специалист.

Отметим, что в сезоне 2018/19 Пушич выиграл во главе "Твенте" второй дивизион Нидерландов.

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Шахтер (Донецк) Марино Пушич
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Pianist (Київ)
11.05.2024 в 22:14
Посвяти менеджменту Александрии и сегодняшнему арбитру… :)))
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Комментарии 2
Pianist (Київ)
11.05.2024 в 22:14
Посвяти менеджменту Александрии и сегодняшнему арбитру… :)))
Ответить
0
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
11.05.2024 в 22:12
Всё верно. Та команда, которая решила свои задачи - она и лучшая.... Пенальти назначил не Пушич..не Срна... Судья минуту смотрел эпизод и мы вместе с ним его смотрели..Со стоп-кадром на руке Вивчаренко...тчк
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