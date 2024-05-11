Пушич: Я хочу посвятить титул болельщикам Шахтера и всей Украине

"Шахтер" досрочно стал чемпионом. Марино Пушич выиграл свой первый титул УПЛ.

“Я уже выигрывал чемпионат Нидерландов, но это чемпионство особенное. Я очень горжусь этим. Я – эмоциональный человек. Должен сказать несколько слов. Во-первых, хочу поблагодарить свою семью за поддержку, когда сделал выбор возглавить "Шахтер" при сложных обстоятельствах. Хочу поблагодарить президента клуба, руководство, мистера Палкина за впечатляющую поддержку. Все люди усердно работают в клубе. Также спасибо моему штату, их семьям, они также согласились на эти сложные условия. Особая благодарность игрокам. Для меня они герои. Я хочу посвятить титул болельщикам "Шахтера" и всей Украине.

Это была сложная игра с ментальной точки зрения. Мы хорошо играли до гола, у нас были моменты, но и футболисты думали, чтобы не пропустить. Они сделали свою работу профессионально.

"Ворскла" – сложный оппонент. Всего одна игра. Мы хотели бы выиграть этот трофей. У нас есть 24 часа, чтобы отпраздновать и потом нужно фокусироваться на подготовке к финалу”, – рассказал специалист.