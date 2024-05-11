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Шовковский: Пенальти был сомнительным. Не поставил бы арбитр этот 11-метровый и была бы другая игра

Премьер-лига
Обновлено

Наставник киевлян разочарован итоговым счетом

Шовковский: Пенальти был сомнительным. Не поставил бы арбитр этот 11-метровый и была бы другая игра

Фото: Пресслужба ФК "Динамо" Київ

Новина українською

"Динамо" проиграло "Шахтеру" и потеряло даже теоретические шансы на первое место. Александру Шовковскому не понравилось, что все решил неоднозначный пенальти.

[О стартовом составе] “Не знаю, угадал я, не угадал ли.. Результата, к сожалению, нет. С другой стороны, не поставил бы арбитр этот пенальти, и была бы совсем другая игра. Но мы понимали, что "Шахтер" – это хорошая команда, играющая в атакующий футбол. Соответственно, нам нужно готовиться не только к тому, чтобы играть вперед, но и выстраивать свою оборону.

Обидно проигрывать именно такие матчи, когда все решается одним пенальти. Который, по моему мнению, был сомнительным. Тем более, перед этим был, полагаю, фол на Буяльском. К сожалению, мы недосчитались очень многих очков в первой части чемпионата.

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Любое поражение – это не конец. Любая победа – не финальный успех. Надо иметь мужество продолжать играть, чтобы не происходило. Мы каждый день отшлифовываем в тренировочном процессе нашу волю, наш характер. Не знаю, что имел в виду Дарио, когда сказал "Держитесь!", – сказал тренер.

"Динамо" на 9 баллов опережает "Кривбасс", у которого еще 3 игры.

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Александр Шовковский Динамо (Киев)
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Источник:
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Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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kukarekin (Одесса)
11.05.2024 в 22:51
Саша, скажи проще суркисня шубы не занесла
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2
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Комментарии 5
kukarekin (Одесса)
11.05.2024 в 22:51
Саша, скажи проще суркисня шубы не занесла
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2
1
avatar
scorpius (Ck)
11.05.2024 в 22:44
Дарио имел в виду, что в следующей игре добудете заслуженное серебро!
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0
1
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
11.05.2024 в 22:12
Шовковский "Не поставил бы арбитр этот пенальти и была бы другая игра"Я вам больше скажу: Не было бы речки - не было б моста, не было б овечки..не было б хвоста....Судья и так не поставил пенальти на Судакове... Как сказали ДКшные комментаторы "Попов его сбил, но он не хотел" Надо было и СаШо сказать "Вивчаренко сыграл рукой , но он не хотел" Попов повалил руками на траву в одном эпизоде на 3- кв метрах Кевина и Траоре , но он не хотел... Судья мог дать за эти фолы горчичник ...но он не хотел...
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7
1
avatar
Вarcelinius
11.05.2024 в 21:57
А не было бы Шахтёра вообще в УПЛ, то Динамо было бы чемпионом.
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3
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Kondor (Веселе)
11.05.2024 в 21:54
Який фол? Контакта як такого не було.А ось симуляцшя 100%була.
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3
2

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