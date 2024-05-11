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Шовковский: Пенальти был сомнительным. Не поставил бы арбитр этот 11-метровый и была бы другая игра
Наставник киевлян разочарован итоговым счетом
Фото: Пресслужба ФК "Динамо" Київ
"Динамо" проиграло "Шахтеру" и потеряло даже теоретические шансы на первое место. Александру Шовковскому не понравилось, что все решил неоднозначный пенальти.
[О стартовом составе] “Не знаю, угадал я, не угадал ли.. Результата, к сожалению, нет. С другой стороны, не поставил бы арбитр этот пенальти, и была бы совсем другая игра. Но мы понимали, что "Шахтер" – это хорошая команда, играющая в атакующий футбол. Соответственно, нам нужно готовиться не только к тому, чтобы играть вперед, но и выстраивать свою оборону.
Обидно проигрывать именно такие матчи, когда все решается одним пенальти. Который, по моему мнению, был сомнительным. Тем более, перед этим был, полагаю, фол на Буяльском. К сожалению, мы недосчитались очень многих очков в первой части чемпионата.
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Любое поражение – это не конец. Любая победа – не финальный успех. Надо иметь мужество продолжать играть, чтобы не происходило. Мы каждый день отшлифовываем в тренировочном процессе нашу волю, наш характер. Не знаю, что имел в виду Дарио, когда сказал "Держитесь!", – сказал тренер.
"Динамо" на 9 баллов опережает "Кривбасс", у которого еще 3 игры.
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