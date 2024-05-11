Шовковский: Пенальти был сомнительным. Не поставил бы арбитр этот пенальти и была бы другая игра

"Динамо" проиграло "Шахтеру" и потеряло даже теоретические шансы на первое место. Александру Шовковскому не понравилось, что все решил неоднозначный пенальти.

[О стартовом составе] “Не знаю, угадал я, не угадал ли.. Результата, к сожалению, нет. С другой стороны, не поставил бы арбитр этот пенальти, и была бы совсем другая игра. Но мы понимали, что «Шахтер» – это хорошая команда, играющая в атакующий футбол. Соответственно, нам нужно готовиться не только к тому, чтобы играть вперед, но и выстраивать свою оборону.

Обидно проигрывать именно такие матчи, когда все решается одним пенальти. Который, по моему мнению, был сомнительным. Тем более, перед этим был, полагаю, фол на Буяльском. К сожалению, мы недосчитались очень многих очков в первой части чемпионата.

Любое поражение – это не конец. Любая победа – не финальный успех. Надо иметь мужество продолжать играть, чтобы не происходило. Мы каждый день отшлифовываем в тренировочном процессе нашу волю, наш характер. Не знаю, что имел в виду Дарио, когда сказал «Держитесь!»", – сказал тренер.