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Любенович: Эмоции зашкаливают. После такого количества пенальти, после того как мы сравняли счет… Ты просто не можешь держать себя в руках
Тренер Миная впечатлен камбеком подопечных
Фото: ФК Шахтар Донецьк
В 28 туре аутсайдер одержал сверхважную победу в Полтаве. Желько Любенович доволен стараниями футболистов.
"Поздравляю команду с победой. Они сегодня показали, что они – настоящие мужчины. Даже после счета 0:2, когда казалось, что "Ворскла" все держала в своих руках, мы успели выйти из этой ситуации. Не только сравнили, но и выиграли эту игру.
Я сказал ребятам, чтобы не опускали руки и чтобы играли в футбол, который был до счета 0:2 и чтобы больше прессинговали. Они собрались и сражались до последнего. Проявили характер. После первого гола я почувствовал, что они могут это сделать".
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"Эмоции зашкаливают. Некоторые мои реакции на поле… я не имею так себя вести. Но после такого количества пенальти, после того как мы сравняли счет... Ты просто не можешь держать себя в руках.
Когда я пришел в команду, руководство на первое место ставило развитие молодых футболистов и второе задание – попытаться остаться в высшей лиге, потому что у нас было 6 очков. Но с первого дня я сказал, что первая задача будет сохранить место в высшей лиге. У нас еще есть шанс”, – отметил специалист.
У "Миная" и "Металлиста 1925" теперь по 22 балла.
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