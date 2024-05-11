Любенович: Эмоции зашкаливают. После такого количества пенальти, после того как мы сравняли счет… Ты просто не можешь держать себя в руках

В 28 туре аутсайдер одержал сверхважную победу в Полтаве. Желько Любенович доволен стараниями футболистов.

"Поздравляю команду с победой. Они сегодня показали, что они – настоящие мужчины. Даже после счета 0:2, когда казалось, что "Ворскла" все держала в своих руках, мы успели выйти из этой ситуации. Не только сравнили, но и выиграли эту игру.

Я сказал ребятам, чтобы не опускали руки и чтобы играли в футбол, который был до счета 0:2 и чтобы больше прессинговали. Они собрались и сражались до последнего. Проявили характер. После первого гола я почувствовал, что они могут это сделать".