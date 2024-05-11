  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Любенович: Эмоции зашкаливают. После такого количества пенальти, после того как мы сравняли счет… Ты просто не можешь держать себя в руках
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Любенович: Эмоции зашкаливают. После такого количества пенальти, после того как мы сравняли счет… Ты просто не можешь держать себя в руках

Премьер-лига

Тренер Миная впечатлен камбеком подопечных

Любенович: Эмоции зашкаливают. После такого количества пенальти, после того как мы сравняли счет… Ты просто не можешь держать себя в руках

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

В 28 туре аутсайдер одержал сверхважную победу в Полтаве. Желько Любенович доволен стараниями футболистов.

"Поздравляю команду с победой. Они сегодня показали, что они – настоящие мужчины. Даже после счета 0:2, когда казалось, что "Ворскла" все держала в своих руках, мы успели выйти из этой ситуации. Не только сравнили, но и выиграли эту игру.

Я сказал ребятам, чтобы не опускали руки и чтобы играли в футбол, который был до счета 0:2 и чтобы больше прессинговали. Они собрались и сражались до последнего. Проявили характер. После первого гола я почувствовал, что они могут это сделать".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Эмоции зашкаливают. Некоторые мои реакции на поле… я не имею так себя вести. Но после такого количества пенальти, после того как мы сравняли счет... Ты просто не можешь держать себя в руках.

Когда я пришел в команду, руководство на первое место ставило развитие молодых футболистов и второе задание – попытаться остаться в высшей лиге, потому что у нас было 6 очков. Но с первого дня я сказал, что первая задача будет сохранить место в высшей лиге. У нас еще есть шанс”, – отметил специалист.

У "Миная" и "Металлиста 1925" теперь по 22 балла.

По теме
yellow-arrow
Ахметов: Вряд ли найдется в мире другой футбольный клуб, который живет и побеждает в таких условиях
yellow-arrow
Шахтер все еще уступает Динамо по количеству чемпионств Украины
yellow-arrow
Шовковский: Пенальти был сомнительным. Не поставил бы арбитр этот пенальти и была бы другая игра
Желько Любенович ФК Минай
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости