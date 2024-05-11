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Шахтер все еще уступает Динамо по количеству чемпионств Украины

Премьер-лига
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Горняки сократили отставание от принципиального соперника

Шахтер все еще уступает Динамо по количеству чемпионств Украины

Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Сегодня "оранжево-черные" завоевали 15-й титул сильнейшей команды элитного дивизиона. Абсолютно все чемпионства донецкий клуб оформил уже в XXI веке. Впервые "Шахтер" занял первое место в сезоне 2001/02.

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"Динамо" выиграло на один турнир больше. Примечательно, что половину золотых наград столичные футболисты получили еще по итогам 1990-х годов.

За последние 16 сезонов "горняки" записали в актив 12-е чемпионство. Большая вероятность, что по количеству вице-чемпионств команды сравняются уже в ближайшие дни, как только "Кривбасс" потеряет теоретические шансы на вторую строчку.

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Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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