Шахтер все еще уступает Динамо по количеству чемпионств Украины

Сегодня "оранжево-черные" завоевали 15-й титул сильнейшей команды элитного дивизиона. Абсолютно все чемпионства донецкий клуб оформил уже в XXI веке. Впервые "Шахтер" занял первое место в сезоне 2001/02.

"Динамо" выиграло на один турнир больше. Примечательно, что половину золотых наград столичные футболисты получили еще по итогам 1990-х годов.

За последние 16 сезонов "горняки" записали в актив 12-е чемпионство. Большая вероятность, что по количеству вице-чемпионств команды сравняются уже в ближайшие дни, как только "Кривбасс" потеряет теоретические шансы на вторую строчку.