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Шахтер все еще уступает Динамо по количеству чемпионств Украины
Горняки сократили отставание от принципиального соперника
Олександр Приходько, UA-Футбол
Сегодня "оранжево-черные" завоевали 15-й титул сильнейшей команды элитного дивизиона. Абсолютно все чемпионства донецкий клуб оформил уже в XXI веке. Впервые "Шахтер" занял первое место в сезоне 2001/02.
"Динамо" выиграло на один турнир больше. Примечательно, что половину золотых наград столичные футболисты получили еще по итогам 1990-х годов.
За последние 16 сезонов "горняки" записали в актив 12-е чемпионство. Большая вероятность, что по количеству вице-чемпионств команды сравняются уже в ближайшие дни, как только "Кривбасс" потеряет теоретические шансы на вторую строчку.
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