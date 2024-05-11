Ахметов: Вряд ли найдется в мире другой футбольный клуб, который живет и побеждает в таких условиях

Президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов обратился к болельщикам по случаю победы команды в чемпионате Украины. Цитирует Рината Леонидовича клубная пресс-служба.

"Уважаемые болельщики, дорогие друзья! "Шахтер" 15-й раз в истории клуба завоевал титул чемпиона Украины. О каждом чемпионстве я говорю, что оно для меня самое ценное, и это на самом деле так. Однако это золото для нас особенно важно, потому что второй год подряд оно добыто в сверхсложных условиях полномасштабной войны в нашей стране. Вряд ли найдется в мире другой футбольный клуб, который живет и побеждает в таких условиях. Но мы имеем особую мотивацию, ведь на европейской арене "Шахтер" отстаивает честь Украины и украинского народа, а в чемпионате представляет наш родной украинский Донбасс и каждого болельщика клуба".

"Хочу поздравить с чемпионством и поблагодарить за этот титул нашего главного тренера Марино Пушича – тренера с большим талантом, с огромной любовью к футболу, а еще с большим и храбрым сердцем. Он смело принял вызов и без колебаний возглавил команду в середине сезона, и за эти месяцы проделал огромную работу. Под его руководством "Шахтер" демонстрирует яркий атакующий футбол, в Премьер-лиге команда выиграла 15 матчей подряд и завоевала титул, победив нашего основного и принципиального соперника – киевское "Динамо".

"Спасибо всему тренерскому штабу – настоящим профессионалам своего дела, которые оставили свои мирные дома и приехали к нам, в очень сложные условия, чтобы помогать украинскому клубу, всему украинскому футболу развиваться и идти вперед. Это достойно наибольшего уважения и самых громких аплодисментов!"