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Ахметов: Вряд ли найдется в мире другой футбольный клуб, который живет и побеждает в таких условиях
Поздравление от президента
Фото: ФК Шахтер Донецк
Президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов обратился к болельщикам по случаю победы команды в чемпионате Украины. Цитирует Рината Леонидовича клубная пресс-служба.
"Уважаемые болельщики, дорогие друзья! "Шахтер" 15-й раз в истории клуба завоевал титул чемпиона Украины. О каждом чемпионстве я говорю, что оно для меня самое ценное, и это на самом деле так. Однако это золото для нас особенно важно, потому что второй год подряд оно добыто в сверхсложных условиях полномасштабной войны в нашей стране. Вряд ли найдется в мире другой футбольный клуб, который живет и побеждает в таких условиях. Но мы имеем особую мотивацию, ведь на европейской арене "Шахтер" отстаивает честь Украины и украинского народа, а в чемпионате представляет наш родной украинский Донбасс и каждого болельщика клуба".
"Хочу поздравить с чемпионством и поблагодарить за этот титул нашего главного тренера Марино Пушича – тренера с большим талантом, с огромной любовью к футболу, а еще с большим и храбрым сердцем. Он смело принял вызов и без колебаний возглавил команду в середине сезона, и за эти месяцы проделал огромную работу. Под его руководством "Шахтер" демонстрирует яркий атакующий футбол, в Премьер-лиге команда выиграла 15 матчей подряд и завоевала титул, победив нашего основного и принципиального соперника – киевское "Динамо".
"Спасибо всему тренерскому штабу – настоящим профессионалам своего дела, которые оставили свои мирные дома и приехали к нам, в очень сложные условия, чтобы помогать украинскому клубу, всему украинскому футболу развиваться и идти вперед. Это достойно наибольшего уважения и самых громких аплодисментов!"
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"Спасибо каждому футболисту "Шахтера" за этот сезон – за проявленный характер и подаренные эмоции, за победы и золотые награды. Большое спасибо административному и медицинскому персоналу, менеджменту и сотрудникам клуба – знаю, каждый из вас приложил максимум усилий для сегодняшнего успеха".
"Спасибо нашим болельщикам – где бы вы ни находились, команда всегда чувствует вашу любовь и поддержку. Именно вы являетесь для нас источником вдохновения и силы, чтобы не останавливаться, не опускать руки и двигаться только вперед. Все победы и трофеи "Шахтера" – благодаря вам и для вас! "Шахтер" и в дальнейшем будет делать все для того, чтобы болельщики клуба и все украинцы могли переживать яркие и незабываемые эмоции от красивого футбола, гордиться победами и достижениями команды на украинской и европейской аренах!"
"И, конечно, моя самая большая благодарность защитникам и защитницам Украины, воинам ВСУ, военным медикам и волонтерам. Благодаря вашему мужеству и стойкости десятки миллионов украинцев продолжают жить в своей родной стране, в свободных городах, продолжают играть в футбол и радоваться победам своих команд. Огромное вам спасибо!"
"Я уверен, что наша главная победа впереди. Это победа над врагом, освобождение всех украинских городов от оккупантов и мирная счастливая жизнь в свободной и независимой Украине. Мы верим в это и будем делать все возможное, чтобы приблизить нашу общую, самую ценную и важную победу".
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