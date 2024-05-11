Пономарев: У нас задача создать боеспособный коллектив. Есть шанс на еврокубки, но команда не всегда демонстрирует психологическую готовность

В 28-м туре "Оболонь" и "Рух" не определили сильнейшего в столице (0:0). Виталий Пономарев обратил внимание на сложности молодых футболистов во время силовой борьбы.

"Пока «Рух» еще на стадии становления и мы говорим об этом в течение всего сезона. У «Руха» есть шанс побороться за еврокубки, но команда не всегда демонстрирует психологическую готовность к этому. Эти ребята должны получить опыт, поэтому я не хочу, чтобы создавалось давление на молодежь, ведь у нас задача с начала чемпионата – создать боеспособный коллектив и чтобы команда играла в качественный футбол.

"Оболонь" играет в силовой футбол и к этому были готовы не все наши игроки. Это молодые ребята, и им нужно возмужать и уметь играть в единоборствах и выигрывать их. На уровне УПЛ есть разные матчи, в том числе и с большим количеством борьбы. Хочу пожелать «Оболони», чтобы они остались в Премьер-лиге".