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Пономарев: У нас задача создать боеспособный коллектив. Есть шанс на еврокубки, но команда не всегда демонстрирует психологическую готовность
Наставник львовской команды проанализировал выступление своих подопечных
Фото: ФК Рух
В 28-м туре "Оболонь" и "Рух" не определили сильнейшего в столице (0:0). Виталий Пономарев обратил внимание на сложности молодых футболистов во время силовой борьбы.
"Пока «Рух» еще на стадии становления и мы говорим об этом в течение всего сезона. У «Руха» есть шанс побороться за еврокубки, но команда не всегда демонстрирует психологическую готовность к этому. Эти ребята должны получить опыт, поэтому я не хочу, чтобы создавалось давление на молодежь, ведь у нас задача с начала чемпионата – создать боеспособный коллектив и чтобы команда играла в качественный футбол.
"Оболонь" играет в силовой футбол и к этому были готовы не все наши игроки. Это молодые ребята, и им нужно возмужать и уметь играть в единоборствах и выигрывать их. На уровне УПЛ есть разные матчи, в том числе и с большим количеством борьбы. Хочу пожелать «Оболони», чтобы они остались в Премьер-лиге".
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"Что касается Карабина, он сам попросил замену. Ярослав получил удар по голове во время матча, и сейчас его будут обследовать врачи. Также сегодня отсутствовали Слюбик и Дидык. Но я доволен тем, как сегодня отыграли Холод и Слесарь. Денис не играл круглый год и сегодня провел качественный матч.
В перерыве я сказал ребятам, что нужно успокоиться и они должны с первой и до последней минуты выкладываться по полной. Не всегда удается диктовать свои условия на поле, но нужно носить характер, чтобы переломить ход игры. У нас было мало остроты в атаке, так что во втором тайме мы несколько улучшили свою игру”, – рассказал тренер.
"Рух" остается на пятой строчке (46 баллов)
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