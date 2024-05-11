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Ярмоленко: Вивчаренко сказал, что мяч попал в грудь, а потом в руку. Это не пенальти. Мы не заслуживали поражения
Вингер Динамо выразил мнение о решающем голе во встрече
fcdynamo.com
Андрей Ярмоленко – о ключевом поединке в весенней части сезона.
“В первом тайме была совершенно равная игра. Что касается пенальти, то я не уверен, что он был. Пока не просматривал момент, но Вивчаренко сказал, что мяч сначала попал ему в грудь, а затем в руку. Согласно современным трактовкам правил, это не пенальти. Но этот момент нужно посмотреть.
Думаю, что болельщики соскучились по таким эмоциям, когда никто не хотел уступать. У всех были эмоции – бразильцев, украинцев… Для футбола это нормальная история. Сегодня мы не заслуживали поражения, отдали все силы, в итоге это была интересная игра.
Я не раз говорил, что буду играть столько, сколько времени даст тренерский штаб. Неважно, это будут 10 минут или 90, но я буду выходить и отдавать максимум на поле”, – отметил футболист.
В текущем сезоне УПЛ Андрей сыграл 16 туров.
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