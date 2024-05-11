Александрия - СК Днепр-1. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Александрия" и СК "Днепр-1" выиграли на двоих лишь один матч в последних пяти турах. Сделала это днепровская команда благодаря необычной мотивации Юрия Максимова – тренер СК сказал, что он покинет клуб, если в игре с "Кривбассом" не удастся взять три очка. "Днепр-1" победил и остался в борьбе за еврокубки. Руслан Ротань такими радикальными методами пока не пользуется.

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Матч 28-го тура УПЛ между "Александрией" и "Днепром-1" состоится в воскресенье, 12 мая, в 13:00 в Александрии на стадионе "Ника". Смотреть трансляцию матча можно на Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA.