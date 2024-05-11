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Александрия - СК Днепр-1. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Александрия – СК Днепр-1: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12 мая 2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Александрия - СК Днепр-1. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

scdnipro1.com.ua

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"Александрия" и СК "Днепр-1" выиграли на двоих лишь один матч в последних пяти турах. Сделала это днепровская команда благодаря необычной мотивации Юрия Максимова – тренер СК сказал, что он покинет клуб, если в игре с "Кривбассом" не удастся взять три очка. "Днепр-1" победил и остался в борьбе за еврокубки. Руслан Ротань такими радикальными методами пока не пользуется.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Матч 28-го тура УПЛ между "Александрией" и "Днепром-1" состоится в воскресенье, 12 мая, в 13:00 в Александрии на стадионе "Ника". Смотреть трансляцию матча можно на Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA.

Если у вас не будет возможности посмотреть видеотрансляцию, предлагаем следить за ходом матча в текстовой трансляции от UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Сапожников
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