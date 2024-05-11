Пидгурский: Мы обращаем внимание на турнирную таблицу и это создает дополнительное давление на команду

Львовская команда в столице не смогла одолеть "Оболонь" (0:0). Денис Пидгурский предположил, в чем может быть причина потери очков.

“Трудный поединок, где было много борьбы и мало моментов. Каждая команда сегодня хотела победить. Третью игру подряд "Рух" проваливает первый тайм. Видимо, сказывается возраст команды и отсутствие опыта. Также мы обращаем внимание на турнирную таблицу и это создает дополнительное давление на команду. Уже во втором тайме «Рух» выглядел лучше.

В перерыве был эмоциональный разговор. Тренерский штаб указал игрокам на ошибки, показали, где мы проигрывали подбор мяча. Во второй половине матча мы перестроили игру. Также не хватило фарта, когда пробил в штангу во втором тайме. Еще не удалось забить после стандарта.

Команда переживает за результат и поэтому играет не в свой привычный футбол. Сейчас нам не удается играть так, как мы это делали в течение всего сезона”, – сказал футболист.