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Пидгурский: Мы обращаем внимание на турнирную таблицу и это создает дополнительное давление на команду
Капитан отметил чрезмерное волнение из-за результата
Фото: ФК Рух
Львовская команда в столице не смогла одолеть "Оболонь" (0:0). Денис Пидгурский предположил, в чем может быть причина потери очков.
“Трудный поединок, где было много борьбы и мало моментов. Каждая команда сегодня хотела победить. Третью игру подряд "Рух" проваливает первый тайм. Видимо, сказывается возраст команды и отсутствие опыта. Также мы обращаем внимание на турнирную таблицу и это создает дополнительное давление на команду. Уже во втором тайме «Рух» выглядел лучше.
В перерыве был эмоциональный разговор. Тренерский штаб указал игрокам на ошибки, показали, где мы проигрывали подбор мяча. Во второй половине матча мы перестроили игру. Также не хватило фарта, когда пробил в штангу во втором тайме. Еще не удалось забить после стандарта.
Команда переживает за результат и поэтому играет не в свой привычный футбол. Сейчас нам не удается играть так, как мы это делали в течение всего сезона”, – сказал футболист.
20-летний Пидгурский провел 14 игр в текущем первенстве.
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