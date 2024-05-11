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Палкин: Чемпионства 2023-го и 2024-го годов имеют особое значение и вес для нашего клуба

Премьер-лига

Поздравил всех причастных с трофеем

Палкин: Чемпионства 2023-го и 2024-го годов имеют особое значение и вес для нашего клуба

shakhtar.com

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поздравил всех фанатов с получением клубом 15-го чемпионства Украины и поблагодарил за этот успех всех причастных.

"Дорогие друзья! "Шахтер" - чемпион Украины! Мы говорим эти слова 15-й раз в нашей клубной истории и во втором сезоне подряд. И этот титул, наверное, вдвойне ценнее для нас, ведь он добыт вопреки всем сложным обстоятельствам второго года полномасштабной войны в Украине. Я уже неоднократно говорил, что "Шахтер" - уникальный клуб. 10 лет назад мы покинули свой родной Донецк и с тех пор играем без домашнего стадиона, без поддержки заполненных нашими болельщиками трибун. Последние два года особенно тяжелые: команда почти все время находится в дороге, проводит матчи чемпионата в разных городах Украины, а еврокубковые игры - за рубежом. Это очень непросто с физической и моральной точки зрения. И именно поэтому эти два чемпионства - 2023 и 2024 годов - имеют особое значение и вес для нашего клуба.

От всего сердца поздравляю с первым чемпионским титулом в самостоятельной тренерской карьере Марино Пушича и его штаб. Они присоединились к нашему клубу по ходу сезона, когда команда была далека от лидерства в УПЛ, и показали невероятный уровень профессионализма, сумев быстро перестроить игру и вернуть футболистам менталитет победителей. Лучше всего об этом свидетельствуют цифры: 15 подряд побед в матчах чемпионата - это фантастическая серия, которая до сих пор продолжается!

Этот успех - результат ежедневной упорной работы футболистов. Спасибо нашим игрокам за их стойкость и самоотдачу, за то, что в каждом матче бились на поле как последний раз, за их характер и преданность клубу. Все вы, ребята, большие молодцы. Браво, команда! Спасибо каждому работнику клуба за эффективную работу - каждый из вас сделал свой весомый вклад в эту победу.

Безграничная благодарность Вооруженным силам Украины, всем воинам, которые защищают независимость государства и жизнь каждого из нас. Без вас не было бы ничего - ни этой победы, ни футбола в стране, ни радостных эмоций украинских болельщиков. Потому что главная ценность футбола во время войны - это именно мощные, яркие, положительные эмоции, которые он дарит миллионам людей. И мы счастливы, что сегодня "Шахтер" своей игрой вызывает эти эмоции у всех поклонников футбола в нашей стране.

Мы продолжим нашу миссию - работать, прежде всего, на победу Украины, помогать фронту и мирным людям, дарить своими победами незабываемые и радостные моменты всем украинцам. С чемпионством!", - написал Палкин на своей странице в FB.

В 38-м туре УПЛ донецкий "Шахтер", благодаря победе над "Динамо" (1:0), оформил чемпионство. Киевляне теперь потеряли математические шансы догнать "горняков". Разрыв между командами за 2 тура до конца сезона составляет 7 очков.

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Источник:
Сергій Палкін
Опубликовал: Виктор Иванчук
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