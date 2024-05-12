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Иващенко: Руху было тяжелее всего играть с нами в этом чемпионате
Наставник столичной команды подвел итоги 28-го тура
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
"Оболонь" поделила баллы со львовским коллективом. Валерий Иващенко сожалеет, что не удалось реализовать моменты.
“Мы знали, против кого мы играем. Добротная, хорошая команда, хороший кадровый потенциал и молодые ребята, которые на протяжении чемпионата показывали хороший футбол и рисунок игры. Где-то нам не повезло, особенно в первом тайме. Все было, кроме забитых мячей.
Я ребятам говорю, что все в наших руках, ногах. Всё от нас зависит. Хочется сконцентрироваться только на своих играх и не распространять энергию. Нам нужно свои очки брать, и тогда будет все хорошо. 2 тура осталось и нужно набирать максимальные баллы.
После игры поблагодарил ребят за желание, напор, они приобретают в каждом матче опыт и мы видим эту приятную динамику. Руки не опускаем. Приятно, что двигаемся в правильном направлении. Им было тяжелее всего играть с нами в этом чемпионате (Пономарев сказал об этом в личном разговоре – прим. UA-Футбол)”, – отметил тренер.
У "пивоваров" 26 очков и 13-я ступенька.
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