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Третья команда из пяти. Кривбасс обеспечил себе участие в еврокубках 2024/25

Премьер-лига

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Третья команда из пяти. Кривбасс обеспечил себе участие в еврокубках 2024/25

Фото: ФК Кривбас

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В 28-м туре УПЛ "Рух" потерял два очка в матче с "Оболонью". Следовательно, недосягаемым для пятого места турнирной таблицы стал "Кривбасс". А это значит, что криворожский клуб обеспечил себе участие в еврокубках 2024/25.

Теоретически "Кривбасс" еще даже претендует на второе место и квалификацию Лиги чемпионов, но более реальны шансы – на Лигу Европы (если будет третье место таблицы и проигрыш "Ворсклой" финала Кубка Украины) и Лигу конференций.

Если считать нынешний "Кривбасс" правопреемником старого клуба с одноименным названием, то это будет третий сезон в еврокубках. Если же позиционировать нынешний клуб как совершенно новую структуру, то это будет дебютное выступление на международной арене.

Ранее места в еврокубках обеспечили себе "Шахтер" и "Динамо". Вакантными остаются еще две позиции.

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Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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okolegko (Київ)
12.05.2024 в 00:26
Завжди треба писати правду. Не 'забезпечив участь у єврокубках', а ' забезпечив участь у кваліфікації єврокубків'. Це зовсім різні речі
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Комментарии 1
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okolegko (Київ)
12.05.2024 в 00:26
Завжди треба писати правду. Не 'забезпечив участь у єврокубках', а ' забезпечив участь у кваліфікації єврокубків'. Це зовсім різні речі
Ответить
1
0

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