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Третья команда из пяти. Кривбасс обеспечил себе участие в еврокубках 2024/25
Еще определяется турнир
Фото: ФК Кривбас
В 28-м туре УПЛ "Рух" потерял два очка в матче с "Оболонью". Следовательно, недосягаемым для пятого места турнирной таблицы стал "Кривбасс". А это значит, что криворожский клуб обеспечил себе участие в еврокубках 2024/25.
Теоретически "Кривбасс" еще даже претендует на второе место и квалификацию Лиги чемпионов, но более реальны шансы – на Лигу Европы (если будет третье место таблицы и проигрыш "Ворсклой" финала Кубка Украины) и Лигу конференций.
Если считать нынешний "Кривбасс" правопреемником старого клуба с одноименным названием, то это будет третий сезон в еврокубках. Если же позиционировать нынешний клуб как совершенно новую структуру, то это будет дебютное выступление на международной арене.
Ранее места в еврокубках обеспечили себе "Шахтер" и "Динамо". Вакантными остаются еще две позиции.
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