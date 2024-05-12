Третья команда из пяти. Кривбасс обеспечил себе участие в еврокубках 2024/25

В 28-м туре УПЛ "Рух" потерял два очка в матче с "Оболонью". Следовательно, недосягаемым для пятого места турнирной таблицы стал "Кривбасс". А это значит, что криворожский клуб обеспечил себе участие в еврокубках 2024/25.

Теоретически "Кривбасс" еще даже претендует на второе место и квалификацию Лиги чемпионов, но более реальны шансы – на Лигу Европы (если будет третье место таблицы и проигрыш "Ворсклой" финала Кубка Украины) и Лигу конференций.

Если считать нынешний "Кривбасс" правопреемником старого клуба с одноименным названием, то это будет третий сезон в еврокубках. Если же позиционировать нынешний клуб как совершенно новую структуру, то это будет дебютное выступление на международной арене.

Ранее места в еврокубках обеспечили себе "Шахтер" и "Динамо". Вакантными остаются еще две позиции.