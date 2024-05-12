Александрия - СК Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Александрия" и СК "Днепр-1" выиграли на двоих лишь один матч в последних пяти турах. Сделала это днепровская команда благодаря необычной мотивации Юрия Максимова – тренер СК сказал, что он покинет клуб, если в игре с "Кривбассом" не удастся взять три очка. "Днепр-1" победил и остался в борьбе за еврокубки. Руслан Ротань такими радикальными методами пока не пользуется.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 28-й тур

12 мая 2024. Александрия, "Ника"

"Александрия" 13:00 СК "Днепр-1"

Видеотрансляция – УПЛ-ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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