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Александрия - СК Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Александрия – СК Днепр-1: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 12.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: СК Дніпро-1
"Александрия" и СК "Днепр-1" выиграли на двоих лишь один матч в последних пяти турах. Сделала это днепровская команда благодаря необычной мотивации Юрия Максимова – тренер СК сказал, что он покинет клуб, если в игре с "Кривбассом" не удастся взять три очка. "Днепр-1" победил и остался в борьбе за еврокубки. Руслан Ротань такими радикальными методами пока не пользуется.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 28-й тур
12 мая 2024. Александрия, "Ника"
"Александрия" 13:00 СК "Днепр-1"
Видеотрансляция – УПЛ-ТБ
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