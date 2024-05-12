Черноморец - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Сезон УПЛ выходит на финишную прямую, и в одном из матчей 28-го тура "Черноморец" примет "Металлист 1925". Одесситы, казалось, обеспечили спокойную концовку чемпионата без борьбы за выживание, однако команда проиграла последние пять матчей и с каждым новым поражением болельщики нервничают все больше, так как соперники из подвала потихоньку набирают очки и перспектива скатиться в зону переходных матчей для ЧО выглядит уже не такой уже нереальной. "Металлист 1925" отчаянно борется за выживание. Команда в прошлом туре наконец-то взяла 3 очка, а до этого последняя победа харьковчан датировалась 5-м ноября, и тогда "цифровые" обыграли именно "моряков".

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 28-й тур

12 мая 2024. Одесса, "Черноморец"

"Черноморец" 15:30 "Металлист 1925"

Видеотрансляция – УПЛ-ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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