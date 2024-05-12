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Черноморец - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Черноморец – Металлист 1925: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 12.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Черноморец - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Сезон УПЛ выходит на финишную прямую, и в одном из матчей 28-го тура "Черноморец" примет "Металлист 1925". Одесситы, казалось, обеспечили спокойную концовку чемпионата без борьбы за выживание, однако команда проиграла последние пять матчей и с каждым новым поражением болельщики нервничают все больше, так как соперники из подвала потихоньку набирают очки и перспектива скатиться в зону переходных матчей для ЧО выглядит уже не такой уже нереальной. "Металлист 1925" отчаянно борется за выживание. Команда в прошлом туре наконец-то взяла 3 очка, а до этого последняя победа харьковчан датировалась 5-м ноября, и тогда "цифровые" обыграли именно "моряков".

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 28-й тур
12 мая 2024. Одесса, "Черноморец"

"Черноморец" 15:30 "Металлист 1925"

Видеотрансляция – УПЛ-ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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