Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Черноморец – Металлист 1925: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 12.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Сезон УПЛ выходит на финишную прямую, и в одном из матчей 28-го тура "Черноморец" примет "Металлист 1925". Одесситы, казалось, обеспечили спокойную концовку чемпионата без борьбы за выживание, однако команда проиграла последние пять матчей и с каждым новым поражением болельщики нервничают все больше, так как соперники из подвала потихоньку набирают очки и перспектива скатиться в зону переходных матчей для ЧО выглядит уже не такой уже нереальной. "Металлист 1925" отчаянно борется за выживание. Команда в прошлом туре наконец-то взяла 3 очка, а до этого последняя победа харьковчан датировалась 5-м ноября, и тогда "цифровые" обыграли именно "моряков".
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 28-й тур
12 мая 2024. Одесса, "Черноморец"
"Черноморец" 15:30 "Металлист 1925"
Видеотрансляция – УПЛ-ТБ
Популярное сейчас
- Ломаченко-Камбосос: Статистика ударов и записки судей
- Ломаченко нокаутировал Камбососа и стал чемпионом мира по версии IBF
- Третья команда из пяти. Кривбасс обеспечил себе участие в еврокубках 2024/25
- Шахтер – Динамо, Забарный vs Ярмолюк и ответные матчи ½ еврокубков. Расписание футбола на 6 – 12 мая
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО