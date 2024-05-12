Кривбасс - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Обе команды не выполнили еще свои задачи на сезон. Подопечные Юрия Вернидуба еще не гарантировали себе бронзовые медали, а команда Сергея Шищенко все еще хочет заскочить в топ-4. Воскресный игровой день 28-го тура родной УПЛ очным поединком закроют "Кривбассс" и "Полесье". Житомирские "волки" приедут в гости к криворожскому клубу.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 28-й тур

12 мая 2024. Кривой Рог, "Гірник"

"Кривбасс" 18:00 "Полесье"

Видеотрансляция – УПЛ-ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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