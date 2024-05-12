Кабаев: В первой части сезона мы потеряли много очков

Полузащитник "Динамо Киев" Владислав Кабаев поделился комментариями после поражения против "Шахтера", 1:0.

Мы прекрасно понимали, против кого мы будем играть, и даже отставание в 10 очков ничего бы не изменило. До перерыва мы допускали ошибки, этот тайм был за соперником. После перерыва ситуация уже была за нами. Мы должны реализовывать свои моменты.

Проблема в том, что в первой части сезона мы потеряли много очков на ровном месте. Сегодня было очень досадно проигрывать, тем более что я впервые играл в подобном чемпионском матче. Мы не боялись соперника, хорошо настроились на этот матч.

В раздевалке были негативные эмоции, кто бы и что бы ни говорил. Каждый из нас переживает эту ситуацию в себе.

На 75-й минуте у игроков "Шахтера" начались судороги. Мало кто доводит игроков "Шахтера" до такого состояния...

"Шахтер" всегда играет с мячом, а сегодня Траоре "садился" в оборону и помогал защищаться. Во втором тайме мы обыгрывали соперника. Да, в итоге счет на табло, но в таких матчах не бывает много моментов. У меня был полу момент, который я не довел до конца. Есть над чем работать, мне уже 28 лет, но я стараюсь развиваться и в 30, и в 32 года. Так же, как и наша команда.

Мы хотим стать чемпионами, в этом году это не получилось. Не буду оценивать судейство, мы сами виноваты, что потеряли много очков в первой части чемпионата.

Относительно ваших полу моментов. Это когда казалось, что вы выходите на ударную позицию, но даже ударов не было?

Был один удар в первом тайме, но Ризнык хорошо сыграл. Во втором тайме постоянно искал лучший вариант, хотелось довести до верного. Сейчас это все на эмоциях, позже еще пересмотрю матч. Но действительно, почему не бить? Любой удар это возможность для рикошета и что-то может залететь. Вот такие полу моменты и сыграли свою роль. В первом тайме там кто-то пробил и попал в руку, за это дали пенальти. Возможно, если бы я пробил, то случилось так же. Но что уж после игры говорить.