Хацкевич - об украинском дерби: Обе команды допускали много ошибок в обычных ситуациях

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич поделился мнениями о матче киевлян против Шахтера, 1:0.

Александр Николаевич, оправдало ли ваши ожидания Классическое?

Учитывая турнирные расклады, градус игры был очень высок. Обе команды были осторожными и поэтому ярких моментов ни у "Динамо", ни у "Шахтера" не было. Хотя игра держала в напряжении до конца.

Кого можете выделить по матчу среди игроков, кого назовете лучшим?

Трудно кого-то выделить, потому что никто не хотел рисковать. Обе команды допускали много ошибок в простых ситуациях. У тех же Судакова и Шапаренко их было достаточно. Футбол был среднего уровня, больше заточенный на результат. В этой игре я никому "Льва матча" не отдам, никто не сыграл ярко, даже Судаков и Шапаренко.

Были ли в этом матче футболисты, которые сыграли ниже своего уровня и не оправдали ваших надежд?

В первом тайме до забитого гола больше контролировал мяч "Шахтер", во втором тайме - "Динамо". В этих моментах очень важен первый пас от центральных защитников. Но выхода из обороны в атаку через первый отрезной пас не было ни у "Шахтера", ни у "Динамо".

Не показалось ли вам, что "Динамо" выглядело безвольным и киевлянам не хватало агрессии, ведь в этом матче им нужна была только победа?

К этому матчу обе команды подошли в очень хорошем состоянии - и по набору очков, и по игре. Если "Шахтер" любит атаковать позиционно, то Динамо очень хорошо использует пространство и выбегает в быстрые атаки.

Я не могу сказать, что "Динамо" было недостаточно агрессивным. Во втором тайме "Динамо" больше владело мячом, но над позиционными атаками надо еще работать.

Как оцените судейство в этом матче? Перед пенальти был спорный момент, когда Крыськив и Судаков заблокировали Буяльского, но арбитр не свистнул фол.

Если честно, мне импонирует судейство этого молодого человека [Алексея Деревинского]. Он достаточно уверенно судит и дает играть командам. В конце матча уже пошли эмоции, но арбитр здорово отсудил.

Что касается спорных моментов, то фол на Буяльском можно было ставить, но арбитр решил продолжить игру, он поддерживал темп. Кто-то бы свистнул и был бы прав, кто-то не свистнул и тоже был прав. Этот момент на усмотрение судьи.

"Шахтер" заслуженно стал чемпионом Украины?

В этом году "Шахтер" был сильнее. Они более ровно прошли чемпионат и были более стабильными на протяжении всего сезона. Но "Динамо" в первом круге при Луческу потеряло уверенность и агрессивность. Но с приходом Шовковского, после зимних сборов, киевляне напомнили мне команду Лобановского наших времен - это быстрые переходы из обороны в атаку, фрагментарный прессинг в нужные моменты, игровая дисциплина.