Пушич: В УПЛ жесткая конкуренция, этот момент недооценивают

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич подытожил победу его команды в чемпионате Украины.

“Да, это мой первый выигранный трофей в Украине. Он очень важный и имеет большое значение для меня. Особенно если вспоминать, с чего мы начинали, в какой ситуации находилась команда, нашу программу во время еврокубковой кампании, которую мы неплохо прошли, а также как соревновались в чемпионате Украины.

Как я уже говорил, в этом чемпионате жесткая конкуренция, этот момент недооценивается. Есть много команд, которые могут демонстрировать хороший футбол, поэтому я очень горжусь. Прежде всего, хочу поблагодарить своих родных, ведь они постоянно меня поддерживают, дали мне возможность быть здесь и завоевать это чемпионство. Благодарю вас всех!

Во-вторых, хотел бы поблагодарить моих коллег, нашу тренерскую семью, которые приложили чрезвычайные усилия в такое сложное для страны время и при таких непростых условиях. Спасибо! Также без должного руководства ничего бы не получилось. Все всегда начинается сверху.