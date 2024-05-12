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Пушич: В УПЛ жесткая конкуренция, этот момент недооценивают
Он гордится своей командой
Фото: ФК Шахтар
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич подытожил победу его команды в чемпионате Украины.
“Да, это мой первый выигранный трофей в Украине. Он очень важный и имеет большое значение для меня. Особенно если вспоминать, с чего мы начинали, в какой ситуации находилась команда, нашу программу во время еврокубковой кампании, которую мы неплохо прошли, а также как соревновались в чемпионате Украины.
Как я уже говорил, в этом чемпионате жесткая конкуренция, этот момент недооценивается. Есть много команд, которые могут демонстрировать хороший футбол, поэтому я очень горжусь. Прежде всего, хочу поблагодарить своих родных, ведь они постоянно меня поддерживают, дали мне возможность быть здесь и завоевать это чемпионство. Благодарю вас всех!
Во-вторых, хотел бы поблагодарить моих коллег, нашу тренерскую семью, которые приложили чрезвычайные усилия в такое сложное для страны время и при таких непростых условиях. Спасибо! Также без должного руководства ничего бы не получилось. Все всегда начинается сверху.
Хочу выразить особую благодарность президенту, который постоянно меня поддерживает, директорам Сергею Анатольевичу Палкину и Дарио Срни, благодаря которым я оказался в “Шахтере”, – они дали мне тогда уверенность и поддерживали ежесекундно. Без их лидерства этого не случилось бы, поэтому очень им благодарен, что дали нам возможность быть сегодня чемпионами.
Искренне благодарю наших болельщиков, учитывая, в каких условиях клубу приходится работать, как страна вынуждена выживать, эти люди просто невероятны. Хотим посвятить это чемпионство нашим болельщикам и всем украинцам. Спасибо за приглашение!
И еще – последний, но не менее важный момент. Хочу поблагодарить всех, кто работает в клубе и выполняет невероятную работу. Также спасибо всем своим игрокам. Есть прекрасный коллектив, который показывал характер в сложных ситуациях, демонстрировал фантастический футбол и упорно работал. Я уже говорил игрокам, теперь скажу вам: для меня они – герои. Спасибо!”, - сказал Пушич.
"Шахтер" стал досрочным чемпионом Украины за два тура до финиша. В заключительных раундах УПЛ подопечные Пушича встретятся с “Днепром-1” и “Полесьем” в гостях. Также дончан ждет матч против "Ворсклы" в финале Кубка Украины.
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