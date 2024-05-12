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Александрия – Днепр-1. Состав команд

Премьер-лига
Обновлено

Начало в 13:00

Александрия – Днепр-1. Состав команд

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Сегодня в 13:00 в рамках 28-го тура УПЛ "Александрия" сыграет против "Днепра-1". Матч пройдет на стадионе "Ника" в Александрии.

Команды уже обнародовали свои стартовые составы на сегодняшний матч.

"Александрия": 77.Шевченко, 6.Ковалец (кап), 14.Кулаковский, 22.Скорко, 24.Мартынюк, 25.Калюжный, 26.Кампос, 30.Копина, 33.Безерра, 71.Шостак, 91 .
Среди запасных в "Александрии": 1.Довгий, 4.Кравченко, 8.Сигеев, 17.Базаев, 20.Ващенко, 23.Джевани, 38.Мадисон, 70.Костишин, 73.Цевух, 88.Погорелый, 99. , 44.Ермаков.

"Днепр-1": 1.Волынец, 3.Адамюк, 39.Сваток (кап), 5. Сарапий, 42.Пасич, 18.Бабенко, 27.Очеретько, 22.Рубчинский, 11.Мирошниченко, 14.Гаджиев, 7 .Филиппов.
Среди запасных у "Днепра-1": 12.Кинарейкин, 33.Юрчук, 4.Авраменко, 29.Мельниченко, 34.Танчик, 17.Леднев, 8.Пихеленок, 10.Третьяков, 31.Кивинда, 25.Когут.

Напомним, сайт UA-Футбола проведет текстовую трансляцию игры.

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Источник:
Дніро-1
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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