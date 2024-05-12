"Пора ехать": Хацкевич дал совет Судакову и Шапаренко

Александр Хацкевич поделился мнениями о карьере Николая Шапаренко и Георгия Судакова.

Как думаете, в следующем сезоне увидим Судакова и Шапаренко в УПЛ или они пойдут на повышение в Европу?

Прежде всего, это зависит от стратегии клубов - куда и с кем они хотят двигаться. Но, безусловно, Судакову и Шапаренко пора уезжать, потому что чемпионат Украины из-за войны, к сожалению, не может быть конкурентоспособным в Европе. Все будет зависеть от конкретных предложений.

По слухам, клаусула Судакова исчисляется 150 млн евро, а Игорь Суркис хочет за Шапаренко и вовсе 300 млн. Кто в этом матче оправдал возложенную на него сумму?

Можно хотеть и 150, и 300 миллионов, но футболист стоит ровно столько, сколько за него заплатят. Шапаренко и Судаков достаточно креативные ребята, которые могут вести за собой команды. Такие футболисты стоят денег. Сколько? Это уже другой вопрос, и он зависит от покупателей.