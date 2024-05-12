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Гендиректор клуба: Кривбасс ищет футболистов по всему миру
Владимир Баенко рассказал о работе с кадрами и селекции
Фото: ФК Кривбас
Бывший защитник "Горняка" ответил на вопросы пресс-службы команды.
“С прошлого года мы начали работать с долгосрочными контрактами молодых футболистов, потому что это наша перспектива в будущем. Но для футбольного клуба нормальным является то, что клуб продает и покупает футболистов.
У нас есть опция выкупа как Натанаэля Сантини, так и Конада Ядома. Ближе к последнему туру будем общаться по поводу их будущего.
«Кривбасс» ищет футболистов по всему миру, для нас нет отдельных континентов или какого-то направления. Потому что наша задача – найти хорошего футболиста, хорошего исполнителя, профессионала. Самое главное – это профессионализм, понимание игры главного тренера и желание главного тренера получить конкретного футболиста.
Это нормальная ситуация, когда клуб обновляет конкуренцию в команде. Каждый игрок должен понимать, что на его место претендует еще как минимум один исполнитель. Конкуренция – это развитие, в свою очередь, развитие – это прогресс”, – отметил функционер.
Баенко занимает должность с 2021 года.
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