  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Гендиректор клуба: Кривбасс ищет футболистов по всему миру
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гендиректор клуба: Кривбасс ищет футболистов по всему миру

Премьер-лига

Владимир Баенко рассказал о работе с кадрами и селекции

Гендиректор клуба: Кривбасс ищет футболистов по всему миру

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Бывший защитник "Горняка" ответил на вопросы пресс-службы команды.

“С прошлого года мы начали работать с долгосрочными контрактами молодых футболистов, потому что это наша перспектива в будущем. Но для футбольного клуба нормальным является то, что клуб продает и покупает футболистов.

У нас есть опция выкупа как Натанаэля Сантини, так и Конада Ядома. Ближе к последнему туру будем общаться по поводу их будущего.

«Кривбасс» ищет футболистов по всему миру, для нас нет отдельных континентов или какого-то направления. Потому что наша задача – найти хорошего футболиста, хорошего исполнителя, профессионала. Самое главное – это профессионализм, понимание игры главного тренера и желание главного тренера получить конкретного футболиста.

Это нормальная ситуация, когда клуб обновляет конкуренцию в команде. Каждый игрок должен понимать, что на его место претендует еще как минимум один исполнитель. Конкуренция – это развитие, в свою очередь, развитие – это прогресс”, – отметил функционер.

Баенко занимает должность с 2021 года.

По теме
yellow-arrow
Голкипер Шахтера: Для меня первый трофей, в который вложил свои силы
yellow-arrow
Скрипник надеется на вторую победу подряд. Черноморец - Металлист 1925. Текстовая трансляция матча УПЛ
yellow-arrow
Черноморец – Металлист 1925: стартовые составы на матч
Кривбасс (Кривой Рог) Владимир Баенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Сайт ФК "Кривбас"
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости