Гендиректор клуба: Кривбасс ищет футболистов по всему миру

Бывший защитник "Горняка" ответил на вопросы пресс-службы команды.

“С прошлого года мы начали работать с долгосрочными контрактами молодых футболистов, потому что это наша перспектива в будущем. Но для футбольного клуба нормальным является то, что клуб продает и покупает футболистов.

У нас есть опция выкупа как Натанаэля Сантини, так и Конада Ядома. Ближе к последнему туру будем общаться по поводу их будущего.

«Кривбасс» ищет футболистов по всему миру, для нас нет отдельных континентов или какого-то направления. Потому что наша задача – найти хорошего футболиста, хорошего исполнителя, профессионала. Самое главное – это профессионализм, понимание игры главного тренера и желание главного тренера получить конкретного футболиста.

Это нормальная ситуация, когда клуб обновляет конкуренцию в команде. Каждый игрок должен понимать, что на его место претендует еще как минимум один исполнитель. Конкуренция – это развитие, в свою очередь, развитие – это прогресс”, – отметил функционер.