  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ. Александрия - Днепр-1 1:0. Победа, которая не вызывает никаких вопросов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ. Александрия - Днепр-1 1:0. Победа, которая не вызывает никаких вопросов

Премьер-лига
Обновлено

Команда Руслана Ротаня наиграла на три очка

УПЛ. Александрия - Днепр-1 1:0. Победа, которая не вызывает никаких вопросов

Фото: СК Дніпро-1/Автор - невідомий

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Победа над "Кривбассом" сала скорее исключением из правил – "Днепр-1" провел снова очень невыразительный матч и был закономерно переигран "Александрией", для которой это была первая победа за восемь туров. Команда Руслана Ротаня создала больше моментов, лучше защищалась, и поэтому заслуженно взяла три очка.

"Александрия" была близка к победе не один раз за два последних месяца, однако или собственные ошибки, или банальная неудача, или недостаток опыта не позволяли команде Ротаня взять три очка. Игра же с "Днепром-1" была для "Александрии" одной из самых зрелых за последние недели. Хозяева содержательно атаковали при возможности, и надежно действовали без мяча. "Днепр-1" провел матч без единого стопроцентного момента.

Конечно, надо говорить не только о хорошей "Александрии", но и о нехватке идей в атаке у "Днепра-1". Этой команде очень сложно играть без Гуцуляка и Пихаленка. Последний сегодня вышел на поле на замену после травмы, однако форму креативный лидер "Днепра-1" еще явно не набрал. И в целом ощущалась нехватка свежести и легкости в действиях гостей – кадровые проблемы все же дают о себе знать.

УПЛ. Александрия - Днепр-1 1:0. Победа, которая не вызывает никаких вопросов - изображение 1

"Александрия" проводила этот матч без Руслана Ротаня, который перебрал желтые карточки, однако это никак не повлияло на игру.

После стартовых спокойных минут, хозяева поля все чаще встречали в прессинге "Днепр-1", что изрядно смущало команду Максимова. Смутило до того, что после одного из угловых игроки днепровской команды четыре раза (!) не могли нормально выбить мяч из собственной штрафной, в итоге он оказался у Беззеры, бразилец пробивал головой, мяч оказался в любом случае в воротах, но для надежности Шостак еще с линии ворот добавил свой удар.

Гол был засчитан не сразу – VARу понадобилось более семи минут, чтобы проверить не было ли в эпизоде игры рукой или иного нарушения правил. Но в итоге Панчишин указал жестом на центр круга – 1:0.

Читайте такжеhttps://www.ua-football.com/ukrainian/high/1715510275-smotreli-var-bolee-semi-minut-aleksandriya-zabila-dnepru-1-gol-kotoryy-arbitry-dolgo-razbirali.html

Еще в первом тайме Беззера снова едва не отметился результативным действием. Ковалец отобрал мяч у Сарапия, выдержал паузу, и классно вывел вингера "Александрии" на ворота, однако тонкий удар 21-летнего футболиста приняла на себя перекладина. "Днепр-1" получил шанс вернуться в игру.

Однако команда Юрия Максимова им не воспользовалась. Из полумоментов можно вспомнить лишь удар с рикошетом Бабенко, который Шевченко перевел в перекладину.

После перерыва "Александрия" действовала более взвешенно, "Днепр-1" имел возможности для атак, однако попытки Максимова пробудить команду результата не принесли. Тренер гостей еще за полчаса до завершения провел четыре замены, но на игру это не повлияло.

УПЛ. Александрия - Днепр-1 1:0. Победа, которая не вызывает никаких вопросов - изображение 2

"Александрия" одерживает третью победу в 2023 году и никаких вопросов относительно нее не должно быть – хозяева просто сыграли качественнее.

Фото – СК Дніпро-1

Украинская Премьер-лига, 28-й тур. Александрия, "Ника"

"Александрия" – СК "Днепр-1" 1:0

Гол: Шостак 26

"Александрия": Шевченко – Мартынюк, Кампуш, Копына, Скорко – Кулаковский (Костышин 60), Михайленко – Шостак (Сигеев 68), Калюжный, Безерра (Погорилый 68) – Ковалец (Кравченко 85)

"Днепр-1": Волынец – Пасич, Сваток, Сарапий, Адамюк – Рубчинский (Когут 81), Бабенко – Мирошниченко (Леднев 57), Очеретько, Гаджиев (Пихаленок 57) – Филиппов (Кивинда 57)

Предупреждения: Калюжный 71, Шевченко 90+6 – Кивинда 69, Сарапий 90+2

По теме
yellow-arrow
Самоудаление харьковчан из УПЛ? Черноморец – Металлист 1925 3:0
yellow-arrow
Битва бывших новичков УПЛ. Кривбасс - Полесье: известны стартовые составы на матч
yellow-arrow
Кривбасс – Полесье. АУДИО онлайн трансляция матча 28-го тура УПЛ
Руслан Ротань Юрий Максимов ФК Александрия УПЛ Денис Шостак
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
xo66it (Оболонський Рейх)
12.05.2024 в 16:02
"лучі добра" Дніпру.. А Олександрія, впевнений, наступного туру ляже в Рівному як занєфіг
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 5
avatar
xo66it (Оболонський Рейх)
12.05.2024 в 16:02
"лучі добра" Дніпру.. А Олександрія, впевнений, наступного туру ляже в Рівному як занєфіг
Ответить
1
0
avatar
Вarcelinius
12.05.2024 в 15:31
Теоретически Перднь может вылететь из зоны еврокубков. Это конечно будет эпично после изначальных претензий на второе место. Но вряд ли... Максимов скажет, ребяты, надо поднажать, а то я уйду. А ребяты про себя: "Ну и уходи."
Ответить
2
0
Djibouti (Djibouti)
12.05.2024 в 15:23
Цією перемогою Олександрія майже позбулась шансів на прямий виліт з УПЛ. Вже легше
Ответить
0
0
Zapp Brannigan (Київ)
12.05.2024 в 15:15
І що, Максимов у відставку не подасть? Влетіти Олександрії - значно більша ганьба, ніж якби Крибвасу програли!
Ответить
0
0
avatar
Вarcelinius
12.05.2024 в 15:09
Всё, у Кривбасса бронза.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости