УПЛ. Александрия - Днепр-1 1:0. Победа, которая не вызывает никаких вопросов

Победа над "Кривбассом" сала скорее исключением из правил – "Днепр-1" провел снова очень невыразительный матч и был закономерно переигран "Александрией", для которой это была первая победа за восемь туров. Команда Руслана Ротаня создала больше моментов, лучше защищалась, и поэтому заслуженно взяла три очка.

"Александрия" была близка к победе не один раз за два последних месяца, однако или собственные ошибки, или банальная неудача, или недостаток опыта не позволяли команде Ротаня взять три очка. Игра же с "Днепром-1" была для "Александрии" одной из самых зрелых за последние недели. Хозяева содержательно атаковали при возможности, и надежно действовали без мяча. "Днепр-1" провел матч без единого стопроцентного момента.

Конечно, надо говорить не только о хорошей "Александрии", но и о нехватке идей в атаке у "Днепра-1". Этой команде очень сложно играть без Гуцуляка и Пихаленка. Последний сегодня вышел на поле на замену после травмы, однако форму креативный лидер "Днепра-1" еще явно не набрал. И в целом ощущалась нехватка свежести и легкости в действиях гостей – кадровые проблемы все же дают о себе знать.

"Александрия" проводила этот матч без Руслана Ротаня, который перебрал желтые карточки, однако это никак не повлияло на игру.

После стартовых спокойных минут, хозяева поля все чаще встречали в прессинге "Днепр-1", что изрядно смущало команду Максимова. Смутило до того, что после одного из угловых игроки днепровской команды четыре раза (!) не могли нормально выбить мяч из собственной штрафной, в итоге он оказался у Беззеры, бразилец пробивал головой, мяч оказался в любом случае в воротах, но для надежности Шостак еще с линии ворот добавил свой удар.

Гол был засчитан не сразу – VARу понадобилось более семи минут, чтобы проверить не было ли в эпизоде игры рукой или иного нарушения правил. Но в итоге Панчишин указал жестом на центр круга – 1:0.

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Еще в первом тайме Беззера снова едва не отметился результативным действием. Ковалец отобрал мяч у Сарапия, выдержал паузу, и классно вывел вингера "Александрии" на ворота, однако тонкий удар 21-летнего футболиста приняла на себя перекладина. "Днепр-1" получил шанс вернуться в игру.

Однако команда Юрия Максимова им не воспользовалась. Из полумоментов можно вспомнить лишь удар с рикошетом Бабенко, который Шевченко перевел в перекладину.

После перерыва "Александрия" действовала более взвешенно, "Днепр-1" имел возможности для атак, однако попытки Максимова пробудить команду результата не принесли. Тренер гостей еще за полчаса до завершения провел четыре замены, но на игру это не повлияло.

"Александрия" одерживает третью победу в 2023 году и никаких вопросов относительно нее не должно быть – хозяева просто сыграли качественнее.

Фото – СК Дніпро-1

Украинская Премьер-лига, 28-й тур. Александрия, "Ника"

"Александрия" – СК "Днепр-1" 1:0

Гол: Шостак 26

"Александрия": Шевченко – Мартынюк, Кампуш, Копына, Скорко – Кулаковский (Костышин 60), Михайленко – Шостак (Сигеев 68), Калюжный, Безерра (Погорилый 68) – Ковалец (Кравченко 85)

"Днепр-1": Волынец – Пасич, Сваток, Сарапий, Адамюк – Рубчинский (Когут 81), Бабенко – Мирошниченко (Леднев 57), Очеретько, Гаджиев (Пихаленок 57) – Филиппов (Кивинда 57)

Предупреждения: Калюжный 71, Шевченко 90+6 – Кивинда 69, Сарапий 90+2