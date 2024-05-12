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Смотрели VAR более семи минут. Александрия забила Днепру-1 гол, который арбитры долго разбирали
Хозяева впереди
fco.com.ua
В Александрии продолжается матч 28-го тура УПЛ между местной командой и "Днепром-1". На 18-ой минуте хозяева вышли вперед, забил Шостак – но не все было так просто.
Арбитры долго проверяли взятие ворот на предмет офсайда. В общем, просмотр VAR длился более семи минут. В конце концов, судьи приняли решение засчитать гол.
Отметим, что "Днепру-1" очки нужны для борьбы за еврокубки, а "Александрии" – чтобы не упасть в зону переходных матчей.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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