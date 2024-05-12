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Футболиста Кривбасса впервые вызвали в сборную
Уровень игроков команды растет
Фото: fckryvbas.com
Иван Дибанго в ближайшее время получит возможность дебютировать в составе команды Камеруна. В начале лета "львы" будут играть в квалификации Чемпионата мира 2026. Коллектив ожидают поединки против Кабо-Верде и Анголы.
Еще зимой 2021 левый защитник получил свой первый вызов в сборную Камеруна U20, которая готовилась к выступлениям на Молодежном кубке африканских наций.
Футболист выступает в Украине с сентября 2022 года. Буквально за месяц до этого он присоединился к эстонской "Левадии", но вскоре отправился в аренду в "Кривбасс".
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