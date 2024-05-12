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Футболиста Кривбасса впервые вызвали в сборную

Премьер-лига

Уровень игроков команды растет

Футболиста Кривбасса впервые вызвали в сборную

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Иван Дибанго в ближайшее время получит возможность дебютировать в составе команды Камеруна. В начале лета "львы" будут играть в квалификации Чемпионата мира 2026. Коллектив ожидают поединки против Кабо-Верде и Анголы.

Читайте также: Дибанго: В сборную Камеруна попасть довольно сложно, но я не теряю надежду

Еще зимой 2021 левый защитник получил свой первый вызов в сборную Камеруна U20, которая готовилась к выступлениям на Молодежном кубке африканских наций.

Футболист выступает в Украине с сентября 2022 года. Буквально за месяц до этого он присоединился к эстонской "Левадии", но вскоре отправился в аренду в "Кривбасс".

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Кривбасс (Кривой Рог) Иван Дибанго
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Источник:
Сайт ФК "Кривбас"
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Вarcelinius
12.05.2024 в 14:37
Молодец Ваня, добился таки своего! Поздравляю! А сборная Камеруна панове это вам не хухры-мухры.
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
12.05.2024 в 14:37
Молодец Ваня, добился таки своего! Поздравляю! А сборная Камеруна панове это вам не хухры-мухры.
Ответить
0
0

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