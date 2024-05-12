Футболиста Кривбасса впервые вызвали в сборную

Иван Дибанго в ближайшее время получит возможность дебютировать в составе команды Камеруна. В начале лета "львы" будут играть в квалификации Чемпионата мира 2026. Коллектив ожидают поединки против Кабо-Верде и Анголы.

Еще зимой 2021 левый защитник получил свой первый вызов в сборную Камеруна U20, которая готовилась к выступлениям на Молодежном кубке африканских наций.

Футболист выступает в Украине с сентября 2022 года. Буквально за месяц до этого он присоединился к эстонской "Левадии", но вскоре отправился в аренду в "Кривбасс".