Желько Любенович: Действительно ли хотели увести команду с поля? Нет. Это психологический трюк

В весенней части чемпионата "Минай" уже не в первый раз удивляет украинских болельщиков. Команда, которую перед зимним перерывом все причисляли к откровенному аутсайдеру и которой прочили расставание с Премьер-лигой по завершении сезона-2023/24, будто после прикосновения волшебной палочки стала набирать очки весной. Главный тренер Желько Любенович, возглавивший ее в ноябре прошлого года, сумел наперекор всем скептикам доказать, что в футболе ничего невозможного не бывает. Обновленный зимой "Минай" научился не только набирать очки и побеждать, но и сумел выйти на стабильный уровень результативности. Любенович поставил задачу отмечаться в каждом матче как минимум одним голом – и его подопечные это выполняют. Более того, нередко забивая два – как это было в весенних поединках с "Металлистом 1925", ЛНЗ, "Александрией", "Полесьем", "Черноморцем". А еще симпатичная закарпатская команда, всего за несколько последних месяцев влюбившая в себя футбольную Украину, научилась проявлять волю к победе. Ярким примером этого стала субботняя встреча в Полтаве, где к 68-й минуте уступая "Ворскле" со счетом 0:2, "Минай" сумел не только восстановить равновесие, но и забить третий, победный мяч. В этой дуэли, как и в большинстве предыдущих, выше всяких похвал сыграл голкипер Александр Кемкин, который в очередной раз проявил свое умение парировать пенальти.

После выигрыша в Полтаве "Минай" снова повысил свои шансы на попадание в зону переходных матчей. Правда, в заключительных турах будет многое зависеть еще и от того, как сыграют конкуренты закарпатцев в борьбе за сохранение прописки в элите.

Своими впечатлениями о матче с "Ворсклой" с корреспондентом UA-Футбол поделился наставник "Миная".

- Помнится, после домашней победы над "Черноморцем" (2:0) вы говорили, что этот матч самый важный в вашей тренерской карьере. Пожалуй, не ошибусь, если предположу, что этот статус в успехе двухнедельной давности теперь вытеснился поединком с "Ворсклой"…

- Так и есть. Эта победа, бесспорно, вытеснила победу в игре с "Черноморцем", так как добыта она в волевой борьбе. Я благодарен моей команде, что она успела это сделать в столь короткий временной отрезок.

- Как вам удалось встряхнуть своих подопечных, по вашему же признанию, проигравших "Вересу" из-за несоблюдения игровой дисциплины?

- Все благодаря откровенному разговору. Мы успели исправить допущенные ошибки и удалось донести подопечным то, что я от них требую.

– Насколько ваша команда справилась с установкой на игру против "Ворсклы"?

- Несмотря на два пропущенных гола моя команда справилась с этим на сто процентов. Все потому, что мы играли только на победу и верили в нее.

- Воздушная тревога, которая прерывала матч в Полтаве, донимала существенно?

- Тревога нам очень помогла. Но больше всего команде помогло желание футболистов выиграть эту игру. Рад, что мы этого добились.

- Выходит, что забив три мяча, "Минай" превзошел сам себя?

- Не согласен. Это всего лишь означает, что команда двигается в правильном направлении.

- В чем видите секрет успеха вратаря Александра Кемкина, который продолжает удивлять футбольную Украину не только головокружительными игровыми сейвами, но и отражением пенальти?

- Его успех - это совокупность таланта и очень большая работа, которую он выполняет на тренировках с тренером вратарей Дмитрием Бабенко. И конечно же, моё доверие к нему.

– Относительно недавно "Манчестер Юнайтед" принес победу гол Фернандеша с пенальти, назначенного уже после финального свистка. Тогда об этом говорил весь футбольный мир. Могли ли вы представить, что такое повторится с вашей командой?

- То, что произошло накануне в Полтаве, не мог представить. Но я рад, что "Минай" пишет историю.

- Тот факт, что матч с участием "Миная" проводил рефери из Ужгорода, оснований для всяческих слухов не давал?

- Нет-нет. Мы даже и не думали об этом, кто нам судит.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

- В концовке матча с "Ворсклой" страсти накалились. Действительно ли вы хотели увести команду с поля после того, когда арбитр принял решение перебить пенальти?

- Нет, конечно же! Это был психологический трюк, чтобы сбить с толку футболиста "Ворсклы" Фелипе, который исполнял пенальти.

- Нередко вы посвящаете победу вашей команды определенному человеку или коллективу. Вчерашнюю - кому?

- В этот раз это победа для нашего президента, вице-президента и всех людей, которые работают в клубе и которые верят в нас.

- Можно ли сказать, что у "Миная" постепенно появляется дух победителей?

- Дух победителей у нашей команды уже присутствует. Он формировался с тех пор, как мы работаем вместе.

- Нет ли опасений, что после волевой победы над "Ворсклой" подопечные снова снизят требования к себе в следующей игре с "Колосом"?

- Я сделаю все для того, чтобы до этого не дошло.

– После прошлой победы, когда был обыгран "Черноморец", вы сделали подопечным поощрение в виде двух выходных. А теперь?

- Все точно так же. Предоставил команде два выходных. Во вторник соберемся и продолжим работу.

Фото - UA-Футбол