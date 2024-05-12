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Черноморец – Металлист 1925: стартовые составы на матч
Хозяева хотят досрочно сохранить прописку, гостям еще больше нужна победа
Фото: пресслужби ФК "Металіст 1925"
В 28-м туре одесситы принимают аутсайдера лиги. В первом круге "моряки" открыли счет на 20-й минуте, но еще до перерыва остались в меньшинстве. Харьковчане полностью использовали численное преимущество и одержали волевую победу (2:1).
Тренеры определились со стартовыми составами на матч.
- "Черноморец": Варакута, Салюк, Ермаков, Путря, Васильев, Брагару, Бойчук, Шпорн, Бадибанга, Авагимян, Штогрин
Запасные: Билык, Вичный, Гучек, Арсич, Кузык, Присяжнюк, Голуб, Иеде, Огиря, Зе Гомес, Шаповал, Альваренга
- "Металлист 1925": Мозиль, Безуглый, Имереков, Фарина, Капинус, Юсов, Обинайя, Габелок, Гармаш, Сидоров, Борячук
Запасные: Сидоренко, Ткаченко, Панченко, Проценко, Курило, Бычек, Вачиберадзе, Смитюх, Овусу
Подопечные Григорчука занимают 11-ю строчку (29 баллов), гости – последние в таблице (22 очка).
Стартовый свисток раздастся в 15:30. UA-футбол проведет
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