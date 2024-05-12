Голкипер Шахтера: Для меня первый трофей, в который вложил свои силы

Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык поделился эмоциями о завоевании чемпионства.

Дмитрий, "Шахтер" завоевал долгожданный чемпионский титул. Какие впечатления от этого?

Это, если честно, для меня первый трофей, в который вложил свои силы, все, что мог, поэтому очень приятно. Тем более команда весь сезон тяжело работала ради этой цели, и мы это сделали. Дальше – Кубок, а потом можно немного расслабиться.

В чем секрет этой победы и достижения цели?

В работе и самоотдаче! Мы понимали: если победим "Динамо", то досрочно станем чемпионами, и настраивались и бились друг за друга как железная команда, поэтому достигли цели вместе.

Какой "Шахтер" под руководством Марино Пушича?

Если брать из мира автомобилей, то, наверное, как самый новый Ferrari.

Видели, как вы праздновали чемпионство на поле, также очень яркие эмоции были в раздевалке. Расскажи, что вообще происходило?

Это, знаете, как какая-то сказка, все было, как не на самом деле, но мы выиграли чемпионство, поэтому все радовались и праздновали.

На 62-й минуте ты совершил великолепный сейв. Помнишь эпизод?

Честно, я потратил все эмоции, не видел и не помню. Позже, с холодной головой, буду смотреть и разбирать.