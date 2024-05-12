Самоудаление харьковчан из УПЛ? Черноморец – Металлист 1925 3:0

"Металлист 1925" продолжает свою отчаянную борьбу за выживание. В прошлом туре харьковчане наконец-то взяли свою первую за 14 матчей победу, обыграв "Ворсклу". Впрочем, так как конкуренты также берут свои очки, команда Скрипника не сдвинулась из зоны прямого вылета. Поэтому в Одессу харьковчане ехали как на очередной последний и решительный бой.

У одесситов положение казалось проще, но серия из 5 поражений вдруг стала сохранять для одесситов варианты закончить регулярный чемпионат в зоне переходных матчей. Так что и для хозяев игра с харьковчанами не была проходной, думать об отдыхе на пляжах Одессы еще рано.

Стартовый состав от Григорчука оказался прогнозированным – все те же 11 игроков, которые провели два недавних матча с "Шахтером". Оно и понятно – ресурс у тренера ограничен и искать разные вариации просто не с кем из-за короткой скамейки.

Скрипник также не стал искать чего-то нового и выпустил те же 11 игроков, которые неделю назад обыграли "Ворсклу". При этом визуально это не был пресловутый "ромб".

Начали команды довольно ровно и довольно спокойно. "Моряки" на правах хозяев больше владели инициативой, но в целом все было ровно.

Игра шла в своем спокойном русле, пока взбодрить ситуацию не решил Безуглый, который на 22-й минуте в стиле кунг-фу в центре поля шипами в грудь вырубил Авагимяна. Зачем, для чего? Наверное, это не скажет и сам Никита. Чистая красная и гости в меньшинстве уже в середине первого тайма.

Скрипник сразу же выпустил Курило вместо Гармаша и харьковчане начали играть от обороны. И почти удержали счет до конца тайма. Почти. Мозиль трудился как мог, тянул все, что летело в створ, но все-таки пропустил в самой концовке тайма. Первый удар Васильева кипер гостей потянул, но круглый после небольшого рикошета снова прилетел к Александру, который все-таки затолкал его в сетку. 1:0.

Ну а сразу после перерыва "Черноморец" довольно быстро закрыл игру, забив еще дважды. На 52-й минуте после активности Авагимяна на фланге мяч прострелом и транзитом от Путри все-таки прилетел к Штогрину, который с 10-ка метров расстрелял ворота, а еще через 5 минут после ошибки Фарины на фланге Бадибанга протянул и вырезал в центр на Бойчука, который и оформл окончательный счет.

3:0, дальше можно было не играть, потому что никому ничего уже не было нужно.

Так одна ошибка в середине второго тайма перечеркнула для команды Скрипника не только сегодняшнюю игру, но и возможное будущее в УПЛ.

"Металлист 1925" потерял даже математические шансы подняться на спасительное 12-е место м продолжает замыкать таблицу. Теперь харьковчанам остается только бороться за переходные матчи. И в двух последних поединках "цифровые" сыграют с "Полесьем" и "Вересом", причем оба матча проведут дома. Шансы зацепиться за УПЛ еще есть, но насколько они велики – риторический вопрос.

Ну а "Черноморец" после этой победы поднялся сразу на 7-е место в таблице и теперь два последних тура для "моряков" не несут никакой турнирной нагрузки.

28-й тур УПЛ, сезон 2023/24

12 мая, Одесса, Стадион "Черноморец"

Судья: Клим Заброда (Сумы)

"Черноморец" (Одесса) – "Металлист 1925" (Харьков) 3:0

Голы: Васильев (45), Штогрин (52), Бойчук (59)

Предупреждения: Салюк - Обинайя, Бычек

Удаление: Безуглый (22 минута, Металлист 1925, грубая игра)

"Черноморец ": Варакута, Брагару, Ермаков, Салюк, Путря, Васильев, Шпорн (Присяжнюк, 88), Авагимян (Шаповал, 88), Бадибанга, Штогрин (Зе Гомес, 88), Бойчук (Кузык, 71)

"Металлист 1925": Мозиль, Капинус, Фарина, Имереков, Безуглый, Габелок, Обинайя (Вачиберадзе, 55), Гармаш (Курило, 24), Юсов (Овусу, 59), Борячук (Бычек, 59), Сидоров