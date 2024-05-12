  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Самоудаление харьковчан из УПЛ? Черноморец – Металлист 1925 3:0
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Самоудаление харьковчан из УПЛ? Черноморец – Металлист 1925 3:0

Премьер-лига
Обновлено

Из-за глупого удаления в первом тайме Металлист 1925 самоустранился в матче с Черноморцем

Самоудаление харьковчан из УПЛ? Черноморец – Металлист 1925 3:0

chornomorets.football

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Металлист 1925" продолжает свою отчаянную борьбу за выживание. В прошлом туре харьковчане наконец-то взяли свою первую за 14 матчей победу, обыграв "Ворсклу". Впрочем, так как конкуренты также берут свои очки, команда Скрипника не сдвинулась из зоны прямого вылета. Поэтому в Одессу харьковчане ехали как на очередной последний и решительный бой.

У одесситов положение казалось проще, но серия из 5 поражений вдруг стала сохранять для одесситов варианты закончить регулярный чемпионат в зоне переходных матчей. Так что и для хозяев игра с харьковчанами не была проходной, думать об отдыхе на пляжах Одессы еще рано.

Стартовый состав от Григорчука оказался прогнозированным – все те же 11 игроков, которые провели два недавних матча с "Шахтером". Оно и понятно – ресурс у тренера ограничен и искать разные вариации просто не с кем из-за короткой скамейки.

Скрипник также не стал искать чего-то нового и выпустил те же 11 игроков, которые неделю назад обыграли "Ворсклу". При этом визуально это не был пресловутый "ромб".

Начали команды довольно ровно и довольно спокойно. "Моряки" на правах хозяев больше владели инициативой, но в целом все было ровно.

Игра шла в своем спокойном русле, пока взбодрить ситуацию не решил Безуглый, который на 22-й минуте в стиле кунг-фу в центре поля шипами в грудь вырубил Авагимяна. Зачем, для чего? Наверное, это не скажет и сам Никита. Чистая красная и гости в меньшинстве уже в середине первого тайма.

Самоудаление харьковчан из УПЛ? Черноморец – Металлист 1925 3:0 - изображение 1

Скрипник сразу же выпустил Курило вместо Гармаша и харьковчане начали играть от обороны. И почти удержали счет до конца тайма. Почти. Мозиль трудился как мог, тянул все, что летело в створ, но все-таки пропустил в самой концовке тайма. Первый удар Васильева кипер гостей потянул, но круглый после небольшого рикошета снова прилетел к Александру, который все-таки затолкал его в сетку. 1:0.

Ну а сразу после перерыва "Черноморец" довольно быстро закрыл игру, забив еще дважды. На 52-й минуте после активности Авагимяна на фланге мяч прострелом и транзитом от Путри все-таки прилетел к Штогрину, который с 10-ка метров расстрелял ворота, а еще через 5 минут после ошибки Фарины на фланге Бадибанга протянул и вырезал в центр на Бойчука, который и оформл окончательный счет.

3:0, дальше можно было не играть, потому что никому ничего уже не было нужно.

Так одна ошибка в середине второго тайма перечеркнула для команды Скрипника не только сегодняшнюю игру, но и возможное будущее в УПЛ.

"Металлист 1925" потерял даже математические шансы подняться на спасительное 12-е место м продолжает замыкать таблицу. Теперь харьковчанам остается только бороться за переходные матчи. И в двух последних поединках "цифровые" сыграют с "Полесьем" и "Вересом", причем оба матча проведут дома. Шансы зацепиться за УПЛ еще есть, но насколько они велики – риторический вопрос.

Ну а "Черноморец" после этой победы поднялся сразу на 7-е место в таблице и теперь два последних тура для "моряков" не несут никакой турнирной нагрузки.

28-й тур УПЛ, сезон 2023/24

12 мая, Одесса, Стадион "Черноморец"

Судья: Клим Заброда (Сумы)

"Черноморец" (Одесса) – "Металлист 1925" (Харьков) 3:0

Голы: Васильев (45), Штогрин (52), Бойчук (59)

Предупреждения: Салюк - Обинайя, Бычек

Удаление: Безуглый (22 минута, Металлист 1925, грубая игра)

"Черноморец ": Варакута, Брагару, Ермаков, Салюк, Путря, Васильев, Шпорн (Присяжнюк, 88), Авагимян (Шаповал, 88), Бадибанга, Штогрин (Зе Гомес, 88), Бойчук (Кузык, 71)

"Металлист 1925": Мозиль, Капинус, Фарина, Имереков, Безуглый, Габелок, Обинайя (Вачиберадзе, 55), Гармаш (Курило, 24), Юсов (Овусу, 59), Борячук (Бычек, 59), Сидоров

По теме
yellow-arrow
Кривбасс – Полесье. АУДИО онлайн трансляция матча 28-го тура УПЛ
yellow-arrow
Начало матча Кривбасс – Полесье отложено из-за воздушной тревоги. Встреча стартует на 80 минут позже
yellow-arrow
Заря - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Черноморец (Одесса) Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Acsakal (Kharkiv)
12.05.2024 в 19:12
Вилучення за грубий прийом на половині суперника біля бокової лінії, коли нема жодної небезпеки власним воротам... На що ставив цей Безуглий? На власне вилучення в першому таймі? На поразку М25? На виліт М1925 з УПЛ? Я не бачу інших пояснень. До цього я знав лише одну безумну безуглу, але мабуть такі прізвища давались предками не випадково...Перший гол: одесит збирається бити, проти нього 3 харків,янина, і жодний з них навіть не намагається кинутися під м,яч."Усе проти нас", - сказав Скрипник. "Проти Вас гравці", - скажу я. Нема команди. Є набір випадкових футболістів, жоден з яких не хоче грати за Харків.
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 16
Acsakal (Kharkiv)
12.05.2024 в 19:12
Вилучення за грубий прийом на половині суперника біля бокової лінії, коли нема жодної небезпеки власним воротам... На що ставив цей Безуглий? На власне вилучення в першому таймі? На поразку М25? На виліт М1925 з УПЛ? Я не бачу інших пояснень. До цього я знав лише одну безумну безуглу, але мабуть такі прізвища давались предками не випадково...Перший гол: одесит збирається бити, проти нього 3 харків,янина, і жодний з них навіть не намагається кинутися під м,яч."Усе проти нас", - сказав Скрипник. "Проти Вас гравці", - скажу я. Нема команди. Є набір випадкових футболістів, жоден з яких не хоче грати за Харків.
Ответить
0
1
kukarekin (Одесса)
12.05.2024 в 18:23
Скрыпника в бремен, для мх1925 со следующего сезона рональд куман
Ответить
0
1
avatar
Американец 2000
12.05.2024 в 17:50
Давайте , топите Харьков ((((( С одной стороны рашисты наступают , а с другой западненцы покупают матчи (((((( Давайте запускайте деревенские команды без полей , обогрева и всего футбольного ((((( А команда у которой всё есть и болельщиков сотни тысяч пойдёт в первую лигу (((( Черноморец команда г...ндонов (((( Всем конкурентам продала очки , а Металлист 1925 обыграла - п - ры ((((( Авагенян п - р гнойный ((((((
sticker
Ответить
1
5
dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.05.2024 в 18:03
Здравствуй пердив - мечта сотни тысяч болельщиков
Ответить
1
0
avatar
xo66it (Оболонський Рейх)
12.05.2024 в 18:22
Це відверта маніпуляція - ставити в один ряд військові дії в харківській області та результати команди, яка там вже два роки не грає. Друга ж маніпуляція - це "команда з великого міста має грати в УПЛ, навіть коли її результати відверто погані. Будуть сільські команди грати так само погано, як і Металіст - так само підуть в першу лігу. Решта - це лірика
Ответить
1
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.05.2024 в 18:32
И ник у него какой-то не патриотичный
 
1
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.05.2024 в 17:34
Поздравляю белогубко с победой Харьковский фейк еще на один шаг приблизился к пердиву и скоро воссоединится с другим фейком. Хотя нет. Те, что в пердиве, возможно вылетят из пердива куда-то в небытие
Ответить
2
2
avatar
Американец 2000
12.05.2024 в 17:52
фейк это ты д - б сказочный ((((
Ответить
2
3
dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.05.2024 в 18:05
 
1
1
avatar
Вarcelinius
12.05.2024 в 18:55
Во вторчермет.
Ответить
0
1
avatar
Вarcelinius
12.05.2024 в 18:59
*вторчермет (вторичная чёрная металлургия, переработка металлолома) /для американцев/ ))
Ответить
0
1
Acsakal (Kharkiv)
12.05.2024 в 19:15
А що динама робить в Шарлотте? Відкрило представництво батальйону "Монако"?
Ответить
0
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.05.2024 в 19:31
Не о том переживаешь.)
 
0
0
avatar
xo66it (Оболонський Рейх)
12.05.2024 в 17:33
Микито, дякуємо та чекаємо назад в Оболонь )
Ответить
1
2
Acsakal (Kharkiv)
12.05.2024 в 19:18
То він так допоміг залишитися в УПЛ рідній Оболоні? Дивіться, щоби якось і Оболонь не злив аналогічним чином.
Ответить
0
0
avatar
xo66it (Оболонський Рейх)
12.05.2024 в 19:31
Рідний для нього, по ідеї, Шахтар, але в Оболоні були не найгірші роки й перехід в УПЛ з першої ліги
 
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости