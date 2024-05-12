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Тренер юношеской команды Днепра-1 может сменить команду

Премьер-лига

Может стать помощником тренера в первой команде

Тренер юношеской команды Днепра-1 может сменить команду

Getty Images/Global Images Ukraine

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Ашур Имад может стать тренером "Полесья" U-19.

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По имеющейся информации, тренер юношеской команды "Днепра-1" Ашур Имад близок к переходу в "Полесье" U-19. Отмечается, что возможно приглашение Имада в штаб первой команды после того, как будет определено имя тренера в новом сезоне.

Напомним, Имад возглавляет "Днепр-1" U-19 с лета 2022 года. Пока команда находится на третьем месте в юношеском чемпионате Украины.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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