Тренер юношеской команды Днепра-1 может сменить команду

Ашур Имад может стать тренером "Полесья" U-19.

По имеющейся информации, тренер юношеской команды "Днепра-1" Ашур Имад близок к переходу в "Полесье" U-19. Отмечается, что возможно приглашение Имада в штаб первой команды после того, как будет определено имя тренера в новом сезоне.

Напомним, Имад возглавляет "Днепр-1" U-19 с лета 2022 года. Пока команда находится на третьем месте в юношеском чемпионате Украины.