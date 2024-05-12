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Юрий Максимов не пришел во флеш-зону после игры с Александрией. Подобное происходит уже не в первый раз

Премьер-лига

Наставник днепрян решил не общаться с прессой

Юрий Максимов не пришел во флеш-зону после игры с Александрией. Подобное происходит уже не в первый раз

СК "Дніпро-1" / Автор невідомий

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В 28-м туре в Александрии завершился поединок между местной командой и СК "Днепр-1". Судьбу встречи решил единственный мяч хозяев в первом тайме.

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После игры ожидали услышать прямую речь тренера гостей, но этого не произошло. Несколько недель назад произошла аналогичная ситуация. Тогда на пресс-конференцию вышел ассистент Максимова Николай Ищенко.

В последних шести встречах "Днепр-1" оформил всего одну победу, одержав викторию в дерби с "Кривбассом" (1:0). Из-за частой потери очков команда рискует покинуть зону еврокубков в конце сезона.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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