Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Юрий Максимов не пришел во флеш-зону после игры с Александрией. Подобное происходит уже не в первый раз
Наставник днепрян решил не общаться с прессой
СК "Дніпро-1" / Автор невідомий
В 28-м туре в Александрии завершился поединок между местной командой и СК "Днепр-1". Судьбу встречи решил единственный мяч хозяев в первом тайме.
После игры ожидали услышать прямую речь тренера гостей, но этого не произошло. Несколько недель назад произошла аналогичная ситуация. Тогда на пресс-конференцию
В последних шести встречах "Днепр-1" оформил всего одну победу, одержав викторию в дерби с "Кривбассом" (1:0). Из-за частой потери очков команда рискует покинуть зону еврокубков в конце сезона.
Популярное сейчас
- Ломаченко-Камбосос: Статистика ударов и записки судей
- Ломаченко-Камбосос: Видео шикарного нокаута от украинца
- Ломаченко нокаутировал Камбососа и стал чемпионом мира по версии IBF
- Шахтер добывает чемпионство в матче с Динамо. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО