В шаге от сохранения прописки. Александрия – Днепр-1 1:0. Обзор матча и видео гола

На КСК "Ника" "горожане" обыграли "черно-желтых" с минимальным счетом. Единственный удар в створ оказался результативным.

Хозяева имели гораздо больше возможностей, поэтому старания и желание принесли результат.

Благодаря победе "Александрия" набирает 30 баллов и опережает сразу три команды, поднявшись на 9-ю позицию. У гостей остается 48 очков и 4-е место, а следующий матч с "Шахтером".

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Смотрите обзор матча 28-го тура чемпионата Украины "Александрия" - "Днепр-1"

Александрия. КСК "Ника"

Александрия – Днепр-1 1:0

Гол: Шостак, 18