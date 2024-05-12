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В шаге от сохранения прописки. Александрия – Днепр-1 1:0. Обзор матча и видео гола
Подопечные Максимова снова потеряли очки
fco.com.ua
На КСК "Ника" "горожане" обыграли "черно-желтых" с минимальным счетом. Единственный удар в створ оказался результативным.
Хозяева имели гораздо больше возможностей, поэтому старания и желание принесли результат.
Благодаря победе "Александрия" набирает 30 баллов и опережает сразу три команды, поднявшись на 9-ю позицию. У гостей остается 48 очков и 4-е место, а следующий матч с "Шахтером".
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Смотрите обзор матча 28-го тура чемпионата Украины "Александрия" - "Днепр-1"
Александрия. КСК "Ника"
Гол: Шостак, 18
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