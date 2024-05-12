Поражение Днепра-1 гарантировало Кривбассу бронзу

Благодаря победе "Александрии" 6-очковое отставание днепрян от подопечных Вернидуба так и осталось без изменений. В очных матчах "бело-красно-черные" имеют преимущество над спортклубовцами.

Отметим, что "Кривбасс", расформированный в 2013 году, дважды получал бронзовые награды. Это было в сезонах 1998/99 и 1999/00. После этого команда выдала лучший результат в своем последнем сезоне в элите – 7-е место в первенстве 2012/13.

Новый "Кривбасс" в прошлом сезоне занял также седьмую ступеньку после повышения в классе. В следующем туре коллектив приедет в столицу к "Динамо".