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В пользу конкурентов. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Рух 0:0
Сухой матч в Киеве
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В рамках 28-го тура УПЛ между собой сыграли "Оболонь" и "Рух". Обеим командам нужны были очки. Обе, в конце концов, их получили. Но ничья – это скорее в пользу конкурентов. "Минай" приблизился к "Оболони", "Рух" дал очередной шанс "Полесью". Борьба обострилась.
Как это было – видела и фиксировала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.
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