Безуглый въезжает ногой в Авагимяна. Металлист 1925 зарабатывает удаление

Уже в середине первого тайма Никита Безуглый совершил грубый фол и оставил команду в меньшинстве. Защитник пытался побороться за мяч, но его действия были неудачными и еще опасными для соперника.

Это дебютная красная карточка для футболиста в УПЛ. Правда, он дебютировал в элите только в прошлом чемпионате.

В предыдущем туре Никита забил гол и помог харьковчанам победить "Ворсклу" (1:0). На этот раз он подводит одноклубников. В конце первого тайма "моряки" вышли вперед.