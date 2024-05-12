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Безуглый въезжает ногой в Авагимяна. Металлист 1925 зарабатывает удаление
Условия для гостей ухудшаются
Фото: Металлист 1925
Уже в середине первого тайма Никита Безуглый совершил грубый фол и оставил команду в меньшинстве. Защитник пытался побороться за мяч, но его действия были неудачными и еще опасными для соперника.
Это дебютная красная карточка для футболиста в УПЛ. Правда, он дебютировал в элите только в прошлом чемпионате.
В предыдущем туре Никита забил гол и помог харьковчанам победить "Ворсклу" (1:0). На этот раз он подводит одноклубников. В конце первого тайма "моряки" вышли вперед.
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