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В меньшинстве МХ1925 пропустил еще до перерыва. Видео результативного гола Васильева
1:0 в пользу Черноморца
Фото: Чорноморець
В Одессе продолжается матч 28-го тура УПЛ между "Черноморцем" и "Металлистом 1925". Харьковчане в первом тайме остались в меньшинстве из-за удаления Безуглого, и еще до перерыва пропустили.
Отличился Васильев.
Отметим, что "Металлист 1925" сейчас находится на последнем месте турнирной таблицы.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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