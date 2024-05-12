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В меньшинстве МХ1925 пропустил еще до перерыва. Видео результативного гола Васильева

Премьер-лига

1:0 в пользу Черноморца

В меньшинстве МХ1925 пропустил еще до перерыва. Видео результативного гола Васильева

Фото: Чорноморець

Новина українською

В Одессе продолжается матч 28-го тура УПЛ между "Черноморцем" и "Металлистом 1925". Харьковчане в первом тайме остались в меньшинстве из-за удаления Безуглого, и еще до перерыва пропустили.

Отличился Васильев.

Отметим, что "Металлист 1925" сейчас находится на последнем месте турнирной таблицы.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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