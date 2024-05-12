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За последние 20 лет днепровские команды оформили в чемпионате всего 2 победы в Александрии

Премьер-лига

И ни одной виктории у "Днепра-1"

За последние 20 лет днепровские команды оформили в чемпионате всего 2 победы в Александрии

fco.com.ua

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Спортклубовцы снова неудачно выступили на КСК "Ника", уступив 0:1. Это была уже четвертая встреча команд в Кировоградской области и "горожане" набрали 10 очков в этих матчах. Особенно запомнилось первенство 2020/21, когда "Александрия" выиграла 4:1.

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С 2004 года в рамках Высшей лиги представители Днепра оформили всего 2 виктории на поле "желто-зелено-черных".

В сезоне 2011/12 "Днепр" разбил хозяев со счетом 5:1. В кампании 2015/16 действующий финалист Лиги Европы также разгромил соперника на его поле (4:0). В УПЛ 2016/17 команды не определили сильнейшего (0:0).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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