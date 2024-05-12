Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
За последние 20 лет днепровские команды оформили в чемпионате всего 2 победы в Александрии
И ни одной виктории у "Днепра-1"
fco.com.ua
Спортклубовцы снова неудачно выступили на КСК "Ника", уступив 0:1. Это была уже четвертая встреча команд в Кировоградской области и "горожане" набрали 10 очков в этих матчах. Особенно запомнилось первенство 2020/21, когда "Александрия" выиграла 4:1.
С 2004 года в рамках Высшей лиги представители Днепра оформили всего 2 виктории на поле "желто-зелено-черных".
В сезоне 2011/12 "Днепр" разбил хозяев со счетом 5:1. В кампании 2015/16 действующий финалист Лиги Европы также разгромил соперника на его поле (4:0). В УПЛ 2016/17 команды не определили сильнейшего (0:0).
Популярное сейчас
- Ломаченко-Камбосос: Статистика ударов и записки судей
- Ломаченко нокаутировал Камбососа и стал чемпионом мира по версии IBF
- Шахтер – Динамо, Забарный vs Ярмолюк и ответные матчи ½ еврокубков. Расписание футбола на 6 – 12 мая
- Шахтер добывает чемпионство в матче с Динамо. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО