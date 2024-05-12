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Штогрин – один из лучших бомбардиров УПЛ. Видео, как нападающий Черноморца забил Металлисту 1925
2:0 в пользу одесситов
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
В Одессе продолжается матч двух бойцов за выживание. Больше перспектив сохранить прописку в элите – у "Черноморца".
Одесситы мчатся к победе в матче с "Металлистом 1925". Первый гол был забит в первом тайме, а второй – уже после перерыва. Отличился Штогрин, для которого это восьмой гол в УПЛ и 12-й в сезоне в целом.
Отметим, что "Металлист 1925" сейчас находится на последней строчке турнирной таблицы.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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