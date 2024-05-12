Штогрин – один из лучших бомбардиров УПЛ. Видео, как нападающий Черноморца забил Металлисту 1925

В Одессе продолжается матч двух бойцов за выживание. Больше перспектив сохранить прописку в элите – у "Черноморца".

Одесситы мчатся к победе в матче с "Металлистом 1925". Первый гол был забит в первом тайме, а второй – уже после перерыва. Отличился Штогрин, для которого это восьмой гол в УПЛ и 12-й в сезоне в целом.

Отметим, что "Металлист 1925" сейчас находится на последней строчке турнирной таблицы.