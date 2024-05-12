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Разгром. ВИДЕО, как Черноморец в третий раз забил Металлисту 1925
Отличился Богдан Бойчук
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
В Одессе проходит матч 28-го тура УПЛ – матч без интриги. "Черноморец" к середине второго тайма оформил разгром соперника.
Сперва забил Васильев, затем – Штогрин. А разгром своим точным ударом оформил Богдан Бойчук.
Благодаря этой победе "Черноморец" удалится от зоны переходных матчей. А "Металлист 1925" остается последним.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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