Разгром. ВИДЕО, как Черноморец в третий раз забил Металлисту 1925

В Одессе проходит матч 28-го тура УПЛ – матч без интриги. "Черноморец" к середине второго тайма оформил разгром соперника.

Сперва забил Васильев, затем – Штогрин. А разгром своим точным ударом оформил Богдан Бойчук.

Благодаря этой победе "Черноморец" удалится от зоны переходных матчей. А "Металлист 1925" остается последним.