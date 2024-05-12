Начало матча Кривбасс – Полесье отложено из-за воздушной тревоги. Встреча стартует на 80 минут позже

В рамках 28-го тура УПЛ "Кривбасс" принимает "Полесье". Матч должен был начаться в 18:00, но стартовый свисток отложен из-за тревоги.

Команды уже вышли на поле после разминки и выстроились для исполнения гимна. Правда, в Днепропетровской области в 17:58 включилась сирена. Коллективы направились к укрытиям.

Матч возобновится после завершения воздушной тревоги. При возможной длительной паузе о дальнейших действиях будет сообщено дополнительно.

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В 19:04 был отбой воздушной тревоги. В 19:20 матч возобновится.