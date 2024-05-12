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Начало матча Кривбасс – Полесье отложено из-за воздушной тревоги. Встреча стартует на 80 минут позже
Команды уже готовы были начинать
Фото: ФК Кривбас
В рамках 28-го тура УПЛ "Кривбасс" принимает "Полесье". Матч должен был начаться в 18:00, но стартовый свисток отложен из-за тревоги.
Команды уже вышли на поле после разминки и выстроились для исполнения гимна. Правда, в Днепропетровской области в 17:58 включилась сирена. Коллективы направились к укрытиям.
Матч возобновится после завершения воздушной тревоги. При возможной длительной паузе о дальнейших действиях будет сообщено дополнительно.
Следите за ходом хронологии матча в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
В 19:04 был отбой воздушной тревоги. В 19:20 матч возобновится.
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