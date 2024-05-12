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УПЛ. Черноморец - Металлист 1925 3:0. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига

Красная карточка решила судьбу матча

УПЛ. Черноморец - Металлист 1925 3:0. Видео голов и обзор матча

Фото: Чорноморець

Новина українською

"Черноморец" разгромил "Металлист 1925" в 28-м туре УПЛ. На 21-й минуте харьковчане остались в меньшинстве. Непонятно зачем, Безуглый в в центре поля шипами в грудь налетел на Авагимяна. После этого команда Скрипника была вынуждена сесть в оборону, однако действия в защите желали лучшего. "Черноморец" контролировал игру и забил 3 гола.

Одесситы поднялись на 7-е место, а харьковский клуб потерял математические шансы выйти на 12-е, спасительное место. Сейчас они замыкают таблицу, надеясь выйти в зону переходных матчей.

28-й тур УПЛ, сезон 2023/24

12 мая, Одесса, Стадион "Черноморец"

Судья: Клим Заброда (Сумы)

"Черноморец" (Одесса) - "Металлист 1925" (Харьков) 2:0

Голы: Васильев (45), Штогрин (52), Бойчук (59)

Удаления: Безуглый (22 минута, Металлист 1925, грубая игра)

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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