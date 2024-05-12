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Скрипник: Всё против нас

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Опять неудача

Скрипник: Всё против нас

metalist1925.com

Новина українською

Главный тренер "Металлиста 1925" Виктор Скрипник прокомментировал поражение его команды "Черноморцу" в 28-м туре УПЛ.

- Как по мне, эта красная карточка была очень болезненной для нас. После этого игра раскрылась. Мы надеялись играть плотно в обороне, искать свои шансы впереди, на стандартах. Но случилось то, что случилось. У нас остается еще две домашних игры, будем цепляться. Все против нас, но шансы, я надеюсь, еще есть. Мы сейчас рассчитываем на то, как сыграют наши соперники, не от нас все зависит. Есть две домашних игры, где мы должны набирать очки, чтобы надеяться на благоприятный для нас итог.

- Интересует ваша оценка эпизода с красной карточкой.

- Я был бы удивлен, если бы судья показал желтую карточку. Можно сказать, что все по делу.

- Остается два матча до конца чемпионата, в случае вылета "Металлиста 1925" в Первую лигу, останетесь ли вы главным тренером команды, были ли разговоры с руководством по этому поводу?

- Давайте подождем эти две игры. Еще раз говорю, что мы будем цепляться до последнего, шансы еще есть, но не все от нас зависит. Мы должны набирать очки. Мы сейчас на последней позиции, то, что от нас зависит - должны выигрывать. Будем выигрывать, надеюсь, - будут шансы, не будут выигрывать - мы там и останемся.

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Виктор Скрипник Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Металіст 1925
Опубликовал: Виктор Иванчук
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