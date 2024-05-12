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Заря - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Заря - Верес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.05.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Завершение 28-го тура родной УПЛ ознаменуется очным противостоянием команд Юрия Коваля и Олега Шандрука. Луганская "Заря" на "Арене Левый берег" встретится с ровенским "Вересом".
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Луганский коллектив практически гарантировал себе сохранение прописки в элитном украинском дивизионе. В свою очередь для ровенчан борьба за выживание находится в самом разгаре. Сейчас разница между командами в турнирной таблице составляет 8 зачетных баллов.
Матч 28-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Заря" - "Верес" состоится в понедельник, 13-го мая 2024-го года, в 18:00.
Смотреть матч можно на общедоступном телеканале Униан. В частности, его можно найти на платформе Megogo. Также прямую трансляцию можно будет посмотреть на YouTube.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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